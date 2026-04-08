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Guerra na Ucrânia
Cessar-fogo com o Irão. Kiev pede a Washington que concentre esforços na Ucrânia
O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia pediu a Washington, esta quarta-feira, que pressione Moscovo para alcançar um cessar-fogo e pôr fim a mais de quatro anos de guerra, afirmando que o cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irão demonstra o sucesso da "firmeza americana".
"A firmeza americana está a dar frutos. Acreditamos que é tempo de demonstrar firmeza suficiente para compelir Moscovo a um cessar-fogo e pôr fim à sua guerra contra a Ucrânia", escreveu Andriy Sybiga na rede social X.
Um ataque com drone russo durante a última noite contra o maior porto fluvial do Danúbio na Ucrânia, Izmail, danificou instalações portuárias, informou o Ministério do Desenvolvimento Regional da Ucrânia no Telegram esta quarta-feira.
"Incêndios começaram no território dos armazéns", avançou o Ministério, acrescentando que foram extintos pelos socorristas.
Já na região de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia, ataques de Moscovo provocaram a morte a uma pessoa entre a noite de terça-feira e a manhã desta quarta-feira, anunciou o chefe da administração regional, Ivan Fedorov, no Telegram.
"Na aldeia de Balabyn, edifícios residenciais e comerciais foram destruídos e danificados durante o ataque, e os incêndios começaram", disse, acrescentando que "o corpo de uma pessoa falecida foi encontrado sob os escombros de uma casa".
Ivan Fedorov tinha indicado anteriormente que uma mulher de 47 anos ficou ferida e está a receber tratamento após um ataque aéreo a garagens ter provocado um incêndio.
Zaporizhzhia, uma importante cidade industrial perto da linha da frente no sul do país, é alvo de ataques quase diários de drones e mísseis russos.
O governante ucraniano saudou ainda “o acordo entre o presidente Trump e o regime iraniano para desbloquear o Estreito de Ormuz e cessar-fogo, bem como os esforços de mediação do Paquistão”.
We welcome the agreement between President Trump and the Iranian regime to unblock the Hormuz strait and cease fire, as well as Pakistan’s mediation efforts. American decisiveness works. We believe it is time for sufficient decisiveness to force Moscow to cease fire and end its…— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) April 8, 2026
Ataques russos à Ucrânia prosseguem
"Incêndios começaram no território dos armazéns", avançou o Ministério, acrescentando que foram extintos pelos socorristas.
Já na região de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia, ataques de Moscovo provocaram a morte a uma pessoa entre a noite de terça-feira e a manhã desta quarta-feira, anunciou o chefe da administração regional, Ivan Fedorov, no Telegram.
"Na aldeia de Balabyn, edifícios residenciais e comerciais foram destruídos e danificados durante o ataque, e os incêndios começaram", disse, acrescentando que "o corpo de uma pessoa falecida foi encontrado sob os escombros de uma casa".
Ivan Fedorov tinha indicado anteriormente que uma mulher de 47 anos ficou ferida e está a receber tratamento após um ataque aéreo a garagens ter provocado um incêndio.
Zaporizhzhia, uma importante cidade industrial perto da linha da frente no sul do país, é alvo de ataques quase diários de drones e mísseis russos.
Quase todos os dias, desde o início da invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022, civis têm sido mortos na Ucrânia por ataques aéreos russos. Em retaliação, Kiev tem atacado ativamente o território russo, provocando também vítimas civis.
c/ Agências
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