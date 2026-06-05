Cessar-fogo em vigor. Madrugada de ataques entre Israel e Hezbollah

Nas últimas horas, os bombardeamentos israelitas provocaram pelo menos sete mortes na cidade de Tyro. E foi ordenada a evacuação de mais seis localidades a norte do rio Litani.



O chefe do Hezbollah já fez saber que não reconhece o acordo de cessar-fogo entre Israel e o Líbano. E exige a retirada total das tropas israelitas ao mesmo tempo que ameaça com novos ataque no norte de Israel.



Ainda assim, Donald Trump admite progressos nas negociações.

