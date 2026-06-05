Cessar-fogo em vigor. Madrugada de ataques entre Israel e Hezbollah

Cessar-fogo em vigor. Madrugada de ataques entre Israel e Hezbollah

Novos confrontos entre o exército israelita e as forças do Hezbollah, na última madrugada. Apesar do anunciado prolongamento do cessar-fogo, os combates continuam na zona de fronteira entre Israel e o Líbano.

RTP /
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Nas últimas horas, os bombardeamentos israelitas provocaram pelo menos sete mortes na cidade de Tyro. E foi ordenada a evacuação de mais seis localidades a norte do rio Litani.

O chefe do Hezbollah já fez saber que não reconhece o acordo de cessar-fogo entre Israel e o Líbano. E exige a retirada total das tropas israelitas ao mesmo tempo que ameaça com novos ataque no norte de Israel.

Ainda assim, Donald Trump admite progressos nas negociações.
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