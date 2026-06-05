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Cessar-fogo em vigor. Madrugada de ataques entre Israel e Hezbollah
Novos confrontos entre o exército israelita e as forças do Hezbollah, na última madrugada. Apesar do anunciado prolongamento do cessar-fogo, os combates continuam na zona de fronteira entre Israel e o Líbano.
O chefe do Hezbollah já fez saber que não reconhece o acordo de cessar-fogo entre Israel e o Líbano. E exige a retirada total das tropas israelitas ao mesmo tempo que ameaça com novos ataque no norte de Israel.
Ainda assim, Donald Trump admite progressos nas negociações.