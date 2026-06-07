"Chave que abre portas" e um "ativo económico". Seguro e Montenegro defendem língua portuguesa como investimento

Para António José Seguro, o português é uma “chave que abre portas no mundo inteiro”, uma forma de os estudantes se “ligarem ao mundo”, remetendo para milhões de pessoas que falam português.





Razão para ter deixado aos responsáveis luxemburgueses um apelo claro para que alarguem a disponibilização do português como língua de opção no programa curricular do ensino.

O primeiro-ministro prometeu hoje que o Governo tudo fará para "garantir condições" aos que continuam a querer ensinar português no estrangeiro, apontando a língua como "o elo mais eficaz e mais vivo" para manter a ligação entre toda a comunidade.



Nesse sentido, o primeiro-ministro realçou que Portugal foi o mais votado para membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU, onde concorria com Alemanha e Áustria, mostrando “o que somos”.

Este domingo, o último dia da visita ao Luxemburgo será dedicado à comunidade portuguesa, que representa mais de 10% da população do Grão-Ducado.





Durante a manhã, Presidente da República e primeiro-ministro visitaram uma escola, onde vão encontrar-se com alunos portugueses no Centro Cultural Artikuss de Sanem.





Para a tarde, está marcado o encontro com a comunidade portuguesa na Filarmónica do Luxemburgo, que inclui discursos do Presidente da República e do primeiro-ministro, um concerto do cantor António Zambujo, e no qual marcará também presença o Grão-Duque do Luxemburgo.





No encontro, será homenageado e condecorado Orlando de Oliveira Pinto, empresário português, natural de Castro de Aire, e residente no Luxemburgo há cerca de 40 anos.





Orlando Pinto é proprietário e gerente da Sopinor, empresa de construção civil e obras públicas criada em 2002, com apenas quatro empregados, é que é hoje a segunda maior empresa no setor do Grão-ducado, com cerca de 700 trabalhadores, na sua maioria portugueses.





No seu discurso, Luís Montenegro optou pelo mesmo caminho, dizendo queque abre horizontes de interação entre o país, a economia e a “nossa rede espalhada pelo mundo”.c/Lusa