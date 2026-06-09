Chefe do Exército israelita diz que ataque a Irão foi "prelúdio" para maior

"O ataque que realizámos no Irão foi uma preparação para um ataque muito mais significativo e forte. Estamos preparados para regressar e desferir outro golpe severo e de longo alcance contra o Irão", afirmou o general durante uma visita a um centro de treino do Exército, segundo um comunicado oficial.

Zamir disse ainda que as Forças Armadas israelitas continuarão a "operar e a realizar ataques" no sul do Líbano, apesar dos avisos do Irão, que ameaçou retaliar caso os bombardeamentos israelitas ao país vizinho prossigam.

"Atualmente, as tropas estão a operar em diversas áreas e a desmantelar infraestruturas terroristas, incluindo uma importante instalação subterrânea na região de Beaufort, que o [movimento xiita libanês] Hezbollah utilizava como campo de tiro e centro de comando para dirigir operações de combate", acrescentou o chefe do Estado-Maior israelita.

Israel ocupa agora várias zonas do sul do Líbano, de onde deslocou à força centenas de milhares de civis, na sua ofensiva contra o grupo pró-iraniano Hezbollah, que começou por atacar território israelita a 02 de março em retaliação pela ofensiva israelo-norte-americana iniciada a 28 de fevereiro contra o Irão, que logo no primeiro dia vitimou o líder supremo da República Islâmica, o `ayatollah` Ali Khamenei.

Neste momento, está teoricamente em vigor um cessar-fogo entre Israel e o Líbano acordado sob mediação dos Estados Unidos, mas na prática, o Exército israelita continua a bombardear o território libanês -- onde já matou pelo menos 3.666 pessoas e feriu 11.321 desde 02 de março -, e o Hezbollah continua a lançar projéteis e `drones` contra as tropas israelitas no sul do Líbano e contra o norte do território de Israel.

Aliás, a continuação dos ataques israelitas ao Líbano, e mais concretamente a Beirute, foi a razão que o Irão invocou na segunda-feira para lançar um ataque com mísseis a território israelita, ao qual Israel respondeu também com ataques, no que acabou por se tornar uma sessão de algumas horas de fogo cruzado, que cessou após a mediação do Presidente norte-americano, Donald Trump.