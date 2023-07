Chefe do FSB confirma conversa com diretor da CIA após motim do grupo Wagner

A informação foi confirmada pelo próprio chefe de espionagem russa à agência TASS, que afirmouJá a 30 de junho a imprensa norte-americana avançava que Burns telefonou a Naryshkin para garantir ao Kremlin que os Estados Unidos não tinham estado envolvidos no motim do grupo Wagner., afirmou Naryshkin à agência russa de notícias. Segundo o responsável, as negociações sobre a guerra podem tornar-se possíveis em breve., disse Naryshkin, segundo a TASS.De acordo com a Reuters, a CIA recusou-se comentar as declarações do responsável russo.

"Não há nada para falar com eles"

Esta quinta-feira, o conselheiro ucraniano Mykhailo Podolyak reagiu às declarações de Naryshkin e disse à Reuters que o chefe da espionagem russaSegundo Podolyak, a

“A elite russa interpreta os acontecimentos de forma totalmente inadequada, por isso não há nada para falar com eles”, frisou.