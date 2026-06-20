Chefe militar israelita recebeu ordens para cessar-fogo no Líbano

O Exército "recebeu orientações atualizadas da liderança política para cessar fogo", indicou este responsável, acrescentando que as tropas "não estão a realizar ataques proativos", mas operam "de forma defensiva" na faixa territorial do sul do Líbano ocupada por Israel, que designa como uma "zona de segurança".



As declarações surgem depois de, este sábado, o Irão ter anunciado que iria fechar o Estreito de Ormuz porque o cessar-fogo no Líbano estava a ser violado por Israel.



Os israelitas garantiram que estavam a responder aos ataques do Hezzbollah.



Ainda assim, as delegações do Irão e dos Estados Unidos deverão começar as negociações técnicas este domingo na Suíça.