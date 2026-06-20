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Chefe militar israelita recebeu ordens para cessar-fogo no Líbano
Um responsável militar israelita declarou este sábado que o Exército recebeu ordens da liderança política do país para cessar os confrontos com o Hezbollah no sul do Líbano, continuando, no entanto, a operar nessa região "de forma defensiva".
As declarações surgem depois de, este sábado, o Irão ter anunciado que iria fechar o Estreito de Ormuz porque o cessar-fogo no Líbano estava a ser violado por Israel.
Os israelitas garantiram que estavam a responder aos ataques do Hezzbollah.
Ainda assim, as delegações do Irão e dos Estados Unidos deverão começar as negociações técnicas este domingo na Suíça.