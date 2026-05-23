Chegada de ativistas pró palestina a Bilbau marcada por desacatos

No aeroporto de Bilbau o grupo estava a posar com bandeiras da Palestina e do País Basco, quando começaram os desentendimentos com a polícia basca.



Os agentes dizem que foram empurrados pelos ativistas quando os tentavam afastar por estarem a bloquear uma passagem para outros passageiros.



A polícia tentou ainda impedir a aproximação de familiares e simpatizantes dos ativistas.



Quatro pessoas foram detidas por desobediência grave e resistência à detenção.



O responsável pela área da segurança do governo basco vai na próxima semana ao parlamento explicar o que sucedeu.