Chegada de ativistas pró palestina a Bilbau marcada por desacatos

Chegada de ativistas pró palestina a Bilbau marcada por desacatos

A chegada a Espanha dos ativistas pró palestinianos que seguiam na flotilha intercetada por Israel, não foi pacífica.

RTP /
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No aeroporto de Bilbau o grupo estava a posar com bandeiras da Palestina e do País Basco, quando começaram os desentendimentos com a polícia basca.

Os agentes dizem que foram empurrados pelos ativistas quando os tentavam afastar por estarem a bloquear uma passagem para outros passageiros.

A polícia tentou ainda impedir a aproximação de familiares e simpatizantes dos ativistas.

Quatro pessoas foram detidas por desobediência grave e resistência à detenção.

O responsável pela área da segurança do governo basco vai na próxima semana ao parlamento explicar o que sucedeu.
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