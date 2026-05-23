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Chegada de ativistas pró palestina a Bilbau marcada por desacatos
A chegada a Espanha dos ativistas pró palestinianos que seguiam na flotilha intercetada por Israel, não foi pacífica.
Os agentes dizem que foram empurrados pelos ativistas quando os tentavam afastar por estarem a bloquear uma passagem para outros passageiros.
A polícia tentou ainda impedir a aproximação de familiares e simpatizantes dos ativistas.
Quatro pessoas foram detidas por desobediência grave e resistência à detenção.
O responsável pela área da segurança do governo basco vai na próxima semana ao parlamento explicar o que sucedeu.