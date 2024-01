Cheias na Europa. Bruxelas ativa mecanismo de Proteção Civil

As enxurradas em Norte-Pas-de-Calais, em território francês e nas regiões da Baixa Saxónia e Turíngia, na Alemanha, obrigaram à retirada de centenas de pessoas.



Há povoações totalmente alagadas, devido à subida das águas e ao transbordo dos rios.



Vários diques estão instáveis e cobertos de água. A Alemanha vai receber dezenas de profissionais de Proteção Civil, barreiras de contenção e quase duas dezenas de veículos.



Para a França avançam três módulos de alta capacidade com 8 bombas de extração de água.



A situação no centro e norte da Europa continua a ser preocupante. As autoridades preveem mais chuva intensa para os próximos dias.