China acusa Taiwan de manipular incidente com cabo submarino

A porta-voz do Gabinete para os Assuntos de Taiwan do Conselho de Estado (o Executivo chinês), Zhu Fenglian, descreveu o incidente numa conferência de imprensa como um "acidente marítimo comum" e acusou as autoridades do Partido Democrático Progressista (DPP, na sigla em inglês), no poder em Taiwan, de "exagerarem e politizarem deliberadamente" o incidente sem primeiro esclarecerem "os factos e as responsabilidades".

O navio alegadamente envolvido no incidente, identificado como Hong Tai, de bandeira do Togo, com oito tripulantes chineses a bordo, foi associado à China pela Guarda Costeira de Taiwan, o que alimentou as tensões entre os dois governos.

No entanto, a porta-voz sublinhou que "mais de uma centena de incidentes semelhantes acontecem todos os anos em todo o mundo", minimizando a importância do incidente.

"Este tipo de manipulação política é impopular e não vai ganhar o apoio do público", disse Zhu, referindo-se à posição das autoridades taiwanesas.

Taiwan tem atualmente 14 cabos submarinos internacionais e dez domésticos, de acordo com o Gabinete de Segurança Nacional de Taiwan, que estimou que a ilha sofre uma média de sete a oito incidentes de corte de cabos por ano.

A Chungwha Telecom afirmou que não houve "qualquer impacto" nos serviços de comunicações após a rutura.

A empresa de telecomunicações sublinhou que apresentará provas do incidente à justiça "para reclamar uma indemnização em conformidade com a lei" e afirmou que a reparação do cabo danificado poderá estar concluída "o mais tardar em maio".