China aponta "narrativas falsas". Japão parte para a maior expansão militar desde a Segunda Guerra

A China constitui mesmo, nos termos do documento conhecido esta terça-feira, o “maior desafio estratégico do Japão”.



O livro branco avalia anualmente o peso de vizinhos como a China, a Coreia do Norte e a Rússia na estratégia de defesa do país do Sol nascente.



Tóquio optou pelo anime para a capa do livro branco do Ministério da Defesa | Tim Kelly - Reuters



Aquela que é já descrita como a maior expansão de capacidades militares do Japão desde a II Guerra Mundial implicará, entre outras reformas, aumentos da carga fiscal. A meta é alcançar um nível de despesa militar na ordem dos dois por cento do Produto Interno Bruto.

c/ AFP e Reuters

O Governo do Japão acabada de divulgar o seu livro branco sobre a estratégia de defesa militar para o país, abrindo caminho ao maior investimento no sector desde a Segunda Guerra Mundial. Uma opção política que, na ótica de Tóquio, “beneficia a economia como um todo e a vida das pessoas”. O documento gerou já esta terça-feira os primeiros anticorpos na China.No seu último livro branco, o Ministério japonês da Defesa trata de dar ênfase ao que considera serA réplica de Pequim chegou, entretanto, na forma de um comunicado do porta-voz do Ministério da Defesa da China, Chen Xi, segundo o qual o livro branco japonês está, reforçou.Chen Xi instou ainda Tóquio a refletir sobre o seu próprio legado histórico de agressões e a abster-se de enveredar pelo “caminho equivocado da remilitarização”.As relações sino-japonesas degradaram-se substancialmente a partir de novembro do ano passado, quando a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, admitiu a possibilidade de o seu país mobilizar as Forças de Autodefesa em caso de ataque chinês a Taiwan. Posição que Pequim se apressou a classificar, a um só tempo, como “absurda” e “grave”.Outra das notas dominantes do Ministério da Defesa do Japão é agora a da capitalização da tecnologia, por via do financiamento de. Uma linha de atuação que se enquadra na política de investimento público prosseguida por Takaichi, tendo em vista impulsionar o crescimento económico.Boa parte do investimento bélico japonês tem visado a aquisição de mísseis capazes de atingir alvos a distâncias superiores a mil quilómetros.No prefácio do livro branco, o ministro japonês da Defesa, Shinjiro Koizumi, considera