China aprova mais zonas piloto de comércio eletrónico

A lista inclui as cidades de Shaoguan, Shanwei, Heyuan, Yangjiang, Qingyuan, Chaozhou, Jieyang e Yunfu, situadas naquela província chinesa, no sul do país, de acordo com um comunicado divulgado na terça-feira.



As novas zonas piloto irão nascer também em áreas como o município de Erdos, na região da Mongólia Interior (norte), a prefeitura de Kashgar e a cidade de Alashankou, ambas na região de Xinjiang (noroeste).



O Conselho de Estado sublinhou que vai caber aos governos locais apresentar os pedidos de criação destas novas zonas piloto e divulgar os planos específicos de implementação.



As autoridades locais vão poder implementar uma política de apoio às novas zonas piloto, incluindo redução ou isenção de impostos, indicou o mesmo comunicado.



A China aprovou desde 2015 a criação de 105 zonas piloto de comércio eletrónico transfronteiriço, que tem crescido muito mais rapidamente no país do que as trocas comerciais convencionais.



No ano passado, o comércio entre a China e o estrangeiro ultrapassou, pela primeira vez, a barreira dos 5,25 biliões de euros.