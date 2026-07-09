China atribui milhões em novos apoios às zonas afetadas por tempestades mortais

O Governo central disponibilizou 50 milhões de yuan (6,4 milhões de euros) para restaurar estradas, escolas e outras infraestruturas na província de Hubei (centro), bem como mais 20 milhões de yuan (2,5 milhões de euros) destinados à reconstrução de habitações e ao realojamento da população, noticiou a imprensa estatal.

Na segunda-feira à noite, tempestades violentas e tornados, um fenómeno raro na China, causaram 11 mortos e centenas de feridos naquela província.

Pequim atribuiu ainda 30 milhões de yuan (3,8 milhões de euros) à província de Gansu (noroeste), onde um deslizamento de terras soterrou 21 trabalhadores florestais.

Estas verbas somam-se aos 100 milhões de yuan (quase 13 milhões de euros) anunciados anteriormente para reparar escolas, hospitais, infraestruturas de transporte e outros equipamentos públicos na região autónoma de Guangxi (sul), atingida por inundações após chuvas intensas associadas a uma tempestade tropical.

Em Guangxi, a passagem da tempestade tropical Maysak provocou a rutura ou transbordo de reservatórios, inundando localidades e deixando habitantes isolados.

Segundo as autoridades regionais, seis pessoas morreram, cerca de 130 mil foram retiradas e mais de 8.000 operacionais, apoiados por cerca de 5.700 embarcações, participam nas operações de socorro.

Nas redes sociais multiplicam-se os pedidos de ajuda acompanhados por vídeos das zonas inundadas.

Alguns órgãos de comunicação locais avançaram, sem confirmação oficial, que centenas de serpentes escaparam de explorações de criação depois de terem sido arrastadas pelas cheias. O jornal Beijing News noticiou ainda a morte de uma mulher, alegadamente após ter sido mordida por uma cobra.

As autoridades de Guangxi reconheceram hoje, em comunicado, que "apareceram serpentes em algumas zonas inundadas" após várias aldeias do município de Hengzhou terem ficado submersas, sem especificar a origem dos animais.

O mesmo comunicado referiu que um hospital local reforçou as reservas de soro antiofídico para responder a eventuais casos de mordeduras.

O Centro Meteorológico Nacional indicou que Guangxi regista chuva intensa desde sábado, com precipitação acumulada entre 100 e 400 milímetros em algumas zonas e superior a 900 milímetros nas áreas mais afetadas.

Entretanto, o tufão Bavi deverá atingir o sudeste da China durante o fim de semana. Em Taiwan, alguns agricultores apressaram a colheita do arroz antes da chegada da tempestade, que seguia para oeste-noroeste sobre o mar das Filipinas.

O mau tempo afetou também outros países asiáticos. No sudeste do Bangladesh, deslizamentos de terras provocados pelas chuvas das monções mataram vários refugiados rohingya, incluindo cinco crianças. Na vizinha Índia, as chuvas intensas causaram igualmente mais de uma dezena de mortos nos últimos dias.