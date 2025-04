China detém três cidadãos filipinos por alegada espionagem

Um dos detidos, identificado como David Servañez, foi visto repetidamente nas imediações de instalações militares chinesas, o que motivou o início de uma investigação, informou a entidade na rede social chinesa Wechat.

Segundo a mesma fonte, as investigações revelaram que Servañez seguia as instruções de um indivíduo identificado como "Herrera", residente nas Filipinas, e que a sua atividade se centrava na recolha de informações consideradas sensíveis.

Investigações posteriores estabeleceram que "Herrera" dirigia dois outros cidadãos filipinos na China, Albert Endencia e Nathalie Plizardo, que também estavam envolvidos na recolha de dados sensíveis.

Uma vez reunidas as provas relevantes, as autoridades chinesas procederam à detenção dos três suspeitos, que estão a ser investigados, embora a agência de segurança não tenha especificado quando ou onde ocorreu a detenção.

O ministério acrescentou que os três detidos terão sido recrutados pela agência de informação militar das Filipinas em 2021 e treinados em técnicas de recolha de informações, antes de serem enviados para a China.

Manila e Pequim disputam a soberania de parte do mar do Sul da China, uma região estratégica por onde passa cerca de 30% do comércio mundial, que alberga 12% das zonas de pesca do mundo e tem potenciais reservas de petróleo e gás.