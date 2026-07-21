China diz que três cidadãos ficaram feridos em ataques ucranianos na região de Moscovo

China diz que três cidadãos ficaram feridos em ataques ucranianos na região de Moscovo

Três cidadãos chineses ficaram feridos na sequência dos ataques com drones ucranianos contra a região de Moscovo, ocorridos na noite de domingo, informou hoje a Embaixada da China na Rússia, citada pela agência oficial chinesa Xinhua.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Foto: Rede Social X

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Segundo a missão diplomática, os três feridos, funcionários de um armazém explorado por uma empresa chinesa de logística na Rússia, estão a receber tratamento em hospitais locais juntamente com outras vítimas dos ataques.

A Xinhua indicou que os trabalhadores se encontravam de serviço no armazém cerca das 06:40 locais (04:40 em Lisboa), quando ouviram explosões nas instalações e correram para uma zona aberta, mas acabaram atingidos por estilhaços provocados pelos drones.

Fontes hospitalares confirmaram que o trabalhador com ferimentos mais graves foi submetido a uma cirurgia e que um segundo continua internado, enquanto o terceiro, que sofreu ferimentos ligeiros, já teve alta e regressará à China de avião.

A embaixada da China na Rússia enviou representantes ao hospital para visitar os feridos e instou as autoridades russas a adotarem "todas as medidas necessárias" para lhes prestar assistência e garantir plenamente a segurança dos cidadãos chineses no país.

Segundo o jornal oficial Global Times, a representação diplomática apelou igualmente aos cidadãos chineses na Rússia para reforçarem as medidas de segurança.

A região de Moscovo foi alvo, entre a noite de domingo e a madrugada de hoje, de ataques com cerca de 400 drones ucranianos contra várias instalações industriais e edifícios residenciais, que provocaram um total de dez feridos, incluindo um menor.

 

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