China diz que três cidadãos ficaram feridos em ataques ucranianos na região de Moscovo

Segundo a missão diplomática, os três feridos, funcionários de um armazém explorado por uma empresa chinesa de logística na Rússia, estão a receber tratamento em hospitais locais juntamente com outras vítimas dos ataques.

A Xinhua indicou que os trabalhadores se encontravam de serviço no armazém cerca das 06:40 locais (04:40 em Lisboa), quando ouviram explosões nas instalações e correram para uma zona aberta, mas acabaram atingidos por estilhaços provocados pelos drones.

Fontes hospitalares confirmaram que o trabalhador com ferimentos mais graves foi submetido a uma cirurgia e que um segundo continua internado, enquanto o terceiro, que sofreu ferimentos ligeiros, já teve alta e regressará à China de avião.

A embaixada da China na Rússia enviou representantes ao hospital para visitar os feridos e instou as autoridades russas a adotarem "todas as medidas necessárias" para lhes prestar assistência e garantir plenamente a segurança dos cidadãos chineses no país.

Segundo o jornal oficial Global Times, a representação diplomática apelou igualmente aos cidadãos chineses na Rússia para reforçarem as medidas de segurança.

A região de Moscovo foi alvo, entre a noite de domingo e a madrugada de hoje, de ataques com cerca de 400 drones ucranianos contra várias instalações industriais e edifícios residenciais, que provocaram um total de dez feridos, incluindo um menor.