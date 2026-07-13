China e Rússia concluem exercícios navais e avançam para patrulha no Pacífico

As manobras, designadas `Joint Sea-2026`, decorreram no mar Amarelo, concretamente nas águas e no espaço aéreo próximos da cidade chinesa Qingdao (leste), e serviram para aprofundar a confiança mútua entre as duas partes, melhorar a capacidade operacional conjunta e consolidar uma "cooperação tradicional de amizade", de acordo com a imprensa oficial.

Pequim e Moscovo realizaram uma série de exercícios de resgate submarino, ataque marítimo, defesa aérea e operações antimísseis, durante os quais os comandantes no terreno tomaram decisões de manobra e de atribuição de forças em função de diferentes cenários táticos e condições hidrográficas e meteorológicas, segundo as mesmas fontes.

O Diário do Exército de Libertação Popular - as Forças Armadas chinesas - referiu ainda que os exercícios "testaram de forma eficaz as capacidades de ambas as partes em matéria de reconhecimento e alerta precoce conjuntos, coordenação de comando e ataques de fogo em ambiente eletromagnético complexo".

Segundo o planeado, após o exercício, parte das forças dos dois países seguirá para águas do oceano Pacífico para realizar uma patrulha marítima conjunta, numa altura de crescente atividade naval chinesa na região.

A este contexto junta-se o lançamento, na passada segunda-feira, de um míssil estratégico a partir de um submarino nuclear em direção a águas do Pacífico, um movimento que gerou preocupação entre países da região.

Pequim e Moscovo têm intensificado nos últimos anos a cooperação militar, com exercícios conjuntos, patrulhas aéreas e contactos de alto nível entre as suas chefias militares.

Segundo o Diário do ELP, desde 2012 os exercícios `Joint Sea` tornaram-se uma importante plataforma de cooperação entre os dois países, consolidando-se como uma "marca de treino conjunto regular, institucionalizado e orientado para o combate" entre as duas forças armadas.

Este reforço da aproximação ocorre desde que os líderes dos dois países, Xi Jinping e Vladimir Putin, proclamaram em Pequim, pouco antes da invasão russa da Ucrânia, uma relação bilateral "sem limites".