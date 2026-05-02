China emite alerta para chuvas torrenciais no sul feriados de maio

O aviso, divulgado pelo Observatório Meteorológico Central, indica que, desde a manhã de hoje até à de domingo, vão registar-se chuvas fortes a intensas nas províncias de Guizhou, Guangxi, Hunan e Jiangxi, com acumulações que poderão atingir entre 100 e 120 milímetros em algumas áreas do nordeste de Guangxi.

As autoridades meteorológicas alertaram ainda para episódios de precipitação de curta duração, mas de elevada intensidade, com registos de até 50 milímetros por hora em alguns pontos, acompanhados de tempestades, ventos fortes e possíveis tempestades de granizo.

O organismo indicou que este episódio marca a fase mais intensa de um novo processo de chuvas no sul do país, que tenderá a diminuir a partir de domingo, enquanto a precipitação no norte irá reduzir progressivamente.

As autoridades locais foram instadas a reforçar as medidas de prevenção contra possíveis inundações e a rever os sistemas de drenagem em zonas urbanas e rurais, ao mesmo tempo que se recomendou aos viajantes que evitem áreas de risco, como montanhas ou vales fluviais, durante os períodos de maior intensidade.

A China dispõe de um sistema de alertas meteorológicos de quatro níveis --- azul, amarelo, laranja e vermelho ---, em que o azul é o de menor gravidade, embora implique risco de chuvas significativas e ative protocolos de vigilância e resposta preventiva.