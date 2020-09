China garante que OMS deu aval ao uso de vacinas que ainda estão em estudo

A administração da vacina faz parte de um programa de emergência que foi lançado em julho no país. A China terá comunicado à Organização Mundial da Saúde que pretendia começar a vacinar algumas pessoas ainda antes de concluídos todos os ensaios clínicos, que, aliás, estão a decorrer.





Milhares de trabalhadores considerados essenciais e outras pessoas alto risco receberam a vacina.



Um representante da Comissão Nacional de Saúde afirmou que a situação foi comunicada aos "representantes do escritório da OMS na China e obtivemos o apoio e a compreensão".



Até ao momento nenhum elemento da OMS confirmou esta informação mas ainda este mês o cientista-chefe, Soumya Swaminathan, dizia em Genebra que as autoridades regulatórias nacionais poderiam aprovar o uso de produtos médicos em suas próprias jurisdições na atual situação de emergência. O que seria sempre uma "solução temporária". A solução a longo prazo passa pela conclusão dos testes de Fase 3 das várias vacinas que estão a ser desenvolvidas.



Pequim nunca divulgou publicamente detalhes do programa de emergência. Sabe-se no entanto que pelo menos três vacinas em desenvolvimento, duas da National Biotec Group (CNBG) e uma da Sinovac Biotech - todas em testes de Fase 3 no exterior - foram incluídas.



Há ainda uma quarta vacina experimental desenvolvida pela CanSino Biologics que foi aprovada para uso nos militares.





O mesmo responsável de saúde chinês disse que o país terá capacidade para produzir 610 milhões de doses de vacinas até o final de 2020 e mil milhões de doses até 2021.