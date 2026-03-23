China julga ex-governador de Shanxi por subornos de valor "especialmente elevado"
A China levou a julgamento, por alegada aceitação de subornos de valor "especialmente elevado", Jin Xiangjun, ex-governador da província central de Shanxi, após o Ministério Público ter apresentado acusação, num desenvolvimento do caso contra o antigo dirigente.
A Procuradoria Popular Suprema do país asiático anunciou hoje que o caso, anteriormente investigado pela Comissão Nacional de Supervisão, o principal órgão anticorrupção do Estado, foi remetido às autoridades judiciais, que apresentaram acusação formal pelo crime de aceitação de subornos, segundo um comunicado.
De acordo com a acusação, Jin tirou partido de vários cargos que desempenhou ao longo da sua carreira, incluindo em governos locais de Guangxi (sul), na Câmara Municipal de Tianjin (este) e, posteriormente, como vice-secretário do Partido Comunista Chinês (PCC) e governador de Shanxi, para favorecer terceiros e aceitar bens de forma ilegal em grandes quantidades.
O processo encontra-se já em fase judicial após a apresentação da acusação junto do Tribunal Popular Intermédio de Xinyang, na província de Henan (centro), depois de as autoridades terem informado o arguido dos seus direitos processuais, o terem interrogado e recolhido os argumentos da defesa.
Jin, membro do XX Comité Central do PCC, tinha sido alvo de investigação em abril de 2025 por "graves violações da disciplina e da lei", uma fórmula habitual na China para se referir a casos de corrupção que posteriormente dão origem a processos penais.
Em outubro desse mesmo ano, foi expulso do Partido e destituído dos cargos públicos após uma investigação que concluiu que tinha utilizado a sua posição para obter benefícios indevidos e aceitar subornos.
Desde que chegou ao poder em 2012, o atual secretário-geral do PCC e presidente da China, Xi Jinping, lançou uma vasta campanha anticorrupção que atingiu funcionários de todos os níveis, desde quadros locais até dirigentes provinciais, altos responsáveis militares e gestores de empresas estatais.
A campanha, considerada um dos programas emblemáticos de Xi, revelou vários casos de suborno e desvio de fundos no seio da estrutura do PCC, embora alguns observadores defendam que também poderá ter servido para neutralizar rivais políticos.
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