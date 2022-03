China neutra aceita desinformação e censura apelos à paz na Ucrânia

Na cerimónia de abertura dos Jogos Paralímpicos de Inverno em Pequim, na última sexta-feira,, começou por afirmar Andrew Parsons, referindo-se ao conflito na Ucrânia.E no fim de semana passado aDias antes, a organização tinha anunciado a intenção de exibir nos ecrãs dos estádios mensagens de apoio à Ucrânia e pedir aos espectadores que fizessem um momento “de reflexão e solidariedade”, antes do início dos encontros

O Governo chinês tem mantido uma posição ambígua em relação à invasão russa da Ucrânia, tendo, por um lado, defendido que a soberania e a integridade territorial de todas as nações devem ser respeitadas, sem deixar de se manifestar contra as sanções impostas à Rússia.



Neutralidade pró-russa?

“Situação ucraniana”

Em recentes declarações públicas, as autoridades chinesas tentaram estabelecer uma posição aparentemente neutra sobre a guerra na Ucrânia, sem condenar as ações russas nem descartar a possibilidade de Pequim atuar como mediador num esforço pela paz., afirmou esta sexta-feira o primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, em conferência de imprensa.Li salientou ainda que Pequim está empenhada em ajudar “a prevenir uma crise humanitária” e que o país asiático vai continuar a cooperar com outras nações “com base no respeito mútuo”, numa referência às relações bilaterais com a Rússia, uma vez que isto “traz estabilidade ao mundo”.Mas estas mensagens de neutralidade e de apelo ao diálogo e a um cessar-fogo na Ucrânia geram alguma controvérsia entre a comunidade internacional quando, paralelamente a estes discursos, as autoridades chinesas garantem que a informação que passa para a população sobre a invasão russa é bem diferente e limitadaEm todas as guerras, pelo menos as ditas modernas, a propaganda e a censura são duas das principais armas entre as partes envolvidas.Os órgãos de comunicação social da China não são independentes e há muito que se sabe que não estão isentos a um certo controlo por parte do Governo. Mas a censura, hoje em dia, abrange até as redes sociais e, por isso, os utilizadores comuns.Jin Xing, uma ex-apresentadora de um programa popular na China, disse à Reuters que a sua conta no Weibo foi suspensa na semana passada,, disse Jin, cuja conta tem 13,6 milhões de seguidores.Mas a celebridade chinesa não foi a única censurada nas redes sociais.Depois de a Rússia ter, novamente, acusado os Estados Unidos de estarem a financiar o desenvolvimento de armas químicas na Ucrânia, a China fez eco dessa mensagem e a neutralidade voltou a ser questionada.Ao repetir as alegações e teorias de Moscovo, disse ao jornal espanhol El País Justyna Szczudlik, do Instituto Polaco dos Assuntos Internacionais. Segundo a especialista,