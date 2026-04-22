China recebe restos mortais de 12 soldados chineses mortos na Guerra da Coreia

Um avião militar Xian Y-20B aterrou na cidade de Shenyang, no nordeste do país, com os restos mortais e 146 objetos pessoais, segundo órgãos de comunicação estatais chineses.

Trata-se da 13.ª repatriação conjunta desde 2014, elevando para 1.023 o número total de restos recuperados ao abrigo do acordo entre Pequim e Seul.

A cerimónia de entrega decorreu no aeroporto internacional de Incheon, na Coreia do Sul, onde os caixões foram cobertos com a bandeira chinesa e escoltados com honras militares.

Após a entrada no espaço aéreo chinês, o avião foi acompanhado por quatro caças Chengdu J-20, numa escolta simbólica.

Os restos mortais serão agora trasladados para um cemitério de mártires em Shenyang, construído em 1952 para acolher soldados chineses mortos no conflito.

Mais de dois milhões de combatentes chineses participaram na guerra em apoio à Coreia do Norte, segundo dados oficiais, com cerca de 197.600 mortos, embora estimativas ocidentais apontem para números mais elevados.

A maioria dos soldados chineses que morreram na guerra permanece enterrada em território norte-coreano.

O conflito, conhecido na China como "Guerra para Resistir à Agressão dos Estados Unidos e Ajudar a Coreia", tem ganho nova visibilidade nos últimos anos, num contexto de tensões com Washington e através de produções como o filme `The Battle at Lake Changjin`, um dos maiores êxitos de bilheteira no país.