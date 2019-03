Chipre: projeto financiado pela UE quer devolver paz às famílias

Chipre vive, desde meados do século XX, uma situação politicamente tensa. A invasão e ocupação da Turquia pelo norte da ilha mantém-se até hoje. Foi unilateralmente declarada como República Turca do Norte, mas a União Europeia não o reconhece e o Conselho de Segurança da ONU considerou inválida a invasão.



Inicialmente um conflito político entre britânicos e cipriotas, a disputa de Chipre transformou-se num conflito étnico entre cipriotas turcos e cipriotas gregos. Religiões diferentes mas hábitos comuns separam e unem os habitantes da ilha mediterrânica.



A invasão obrigou pelo menos 150 mil cipriotas gregos a deslocarem-se para sul, e mais de 50 mil cipriotas turcos, que viviam cercados em pequenas comunidades, a fugir para norte. A separá-los está uma "Linha Verde" montada pela ONU.





A ilha de Chipre. A "Linha Verde" é o pontilhado que separa o território a meio. Fonte: Google Maps



Encerrar um capítulo



Até hoje, cipriotas de ambos os lados mantêm uma ferida aberta por não saberem o que aconteceu aos familiares.



Charalambos Hadjipanayi, cipriota-grego, alimentou a esperança de reencontrar o pai durante 34 anos. Recebeu a notícia de que os seus restos mortais tinham sido identificados, através do projeto



Um grupo de cientistas dos dois lados da ilha junta-se no processo de exumar e identificar as vítimas do conflito, num esforço comum para ajudar as famílias a encerrar um capítulo.



Financiamento europeu



O último orçamento custou 3 milhões de euros e foi financiado pela União Europeia em 2 milhões e 600 mil euros. Desde 2006, a Comissão Europeia investiu no projeto mais de 25 mil milhões de euros. Fora do pacote europeu, Portugal cedeu 15 mil euros adicionais. A Alemanha, por exemplo, cedeu 600 mil euros.



Desde 1981 o Comité das Pessoas Desaparecidas contabilizou 2002 desaparecidos. Em 2018 foram identificados 35 cipriotas-gregos e 34 cipriotas-turcos. Ao todo, desde o início do projeto, foram identificadas 927 pessoas. Mais de mil continuam desaparecidas.