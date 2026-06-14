Choque de dois helicópteros no Rio de Janeiro faz pelo menos seis mortos

Dois helicópteros colidiram na manhã de hoje no bairro do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro, o que provocou pelo menos seis mortos, segundo fontes oficiais.

Em declarações à imprensa, o porta-voz do Corpo de Bombeiros, Fabio Contreiras, explicou que a colisão ocorreu às 8:59 (10:59 em Lisboa) e que as equipas de resgate encontraram inicialmente cinco corpos dentro de uma das aeronaves.

A sexta vítima mortal foi encontrada no segundo helicóptero, que caiu a cerca de 100 metros do primeiro ponto de impacto.

Um dos helicópteros pegou fogo após cair num parque de estacionamento privado, tendo o incêndio destruído cerca de 20 carros elétricos estacionados no local.

O porta-voz informou que, devido à força do impacto no ar, vários pedaços e fragmentos dos helicópteros foram lançados em direção a edifícios residenciais e comerciais próximos.

As equipas de emergência trabalham no local para isolar a área. As identidades das vítimas e a causa da colisão ainda não foram divulgadas.