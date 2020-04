Chris Cuomo. Jornalista infetado partilha combate pessoal contra a Covid-19

o segredo para combater este vírus “não é um comprimido ou uma poção. É através da nossa vontade e devoção”. A fórmula, diz “tem o medo certo, mas a abordagem errada”. Segundo Chris Cuomo,A fórmula, diz Cuomo , foi-lhe revelada por um pneumologista que esclareceu que o jornalista

A 31 de março, Chris Cuomo partilhou no Twitter a notícia de que tinha sido diagnosticado com o novo coronavírus. O jornalista norte-americano disse que tinha estado recentemente em contacto com pessoas que testaram positivo e começou a sentir sintomas como febre, arrepios e falta de ar.O irmão do governador de Nova Iorque encontra-se, por isso, isolado da família na cave de sua casa através da qual continua a apresentar os seus programas.O jornalista norte-americano tornou-se o principal rosto da luta contra o novo coronavírus nos EUA, ao partilhar diariamente a sua experiência e a aconselhar os demais infetados.Em conversa com o pneumologista, Cuomo explica que lhe foi pedido para fazer aquilo que lhe parecia impossível, ou pelo menos doloroso, como interromper a respiração. “Consegue suspender a respiração por 10 segundos? Faça-o”, disse o pneumologista a Chris Cuomo.“Temos de fazer as coisas que irão derrotar este vírus.Quando atingimos o pico da febre, não podemos estar confiantes de que vai descer. Vamos ter febre alta por pelo menos 10 dias., explica o jornalista da CNN.“Agora estou familiarizado com o monstro e as suas formas, ele vai mudando. A febre torna-nos vulneráveis, faz o nosso corpo doer e nós não queremos mover o corpo porque o que ele quer fazer é chegar aos pulmões. É isso que ele quer fazer”, explicou Cuomo.apelou Cuomo. “Eu sei que tenho aquela coisa nos pulmões, mas eu não vou perder”, acrescentou.

“O monstro vem à noite”

Na passada sexta-feira, em direto com o neurocirurgião Sanjay Gupta, Chris Cuomo disse ter perdido seis quilos desde que descobriu estar infetado por Covid-19 e explicou que “”.“Como sabemos, os profissionais de saúde têm apelidado o vírus de 'o monstro'. Eu agora percebo porquê. A minha febre subiu alguns graus nos últimos 30 minutos. As noites são difíceis”, testemunhou o jornalista.“Eu agora sei disso”, afirma o jornalista da CNN.Esta terça-feira, Cuomo disse estar “desanimado” por ter voltado a sentir febre: “É difícil ter febre 20 horas por dias, desgasta-me e faz-me começar a questionar coisas embora eu saiba que as probabilidades estão do meu lado, mas os fatores desconhecidos que existem e quanto mais tempo dura, começamos a duvidar e a ver testemunhos que nos assustam”.“Estou a fazer tudo o que posso, mas é um processo humilhante”, disse o jornalista.A Covid-19 já infetou mais de 1,4 milhões de pessoas a nível global e fez mais de 83 mil vítimas mortais. Os EUA são o país mais afetado, com o número de infetados próximo dos 400 mil e mais de 12 mil mortos.