Chuvas intensas causam uma morte e afetam 16.900 pessoas na capital angolana
As chuvas intensas que atingiram Luanda na noite de sexta-feira provocaram a morte de uma pessoa e afetaram outras 16.900 em vários municípios da capital angolana, segundo os serviços de proteção civil e bombeiros.
De acordo com o balanço do Centro de Coordenação Operacional Provincial (CCOP), as chuvas, acompanhadas de trovoadas e ventos fortes, afetaram 3.380 famílias, inundaram 3.358 habitações e danificaram outras 22, além de terem deixado 71 ruas e travessas intransitáveis e inundado 10 escolas.
A única vítima mortal, um homem, de 41 anos, morreu por afogamento em Talatona quando tentava atravessar a zona conhecida como Ponte Molhada, segundo a mesma fonte.
O município de Cazenga foi o mais afetado, com 3.163 habitações inundadas nos bairros Calawenda, Kima Kieza e Sinef, 15 habitações danificadas, cinco escolas inundadas, duas esquadras e uma cabine elétrica danificada e 20 ruas inundadas.
Em Camama, 100 habitações ficaram inundadas e cinco danificadas, registando-se ainda a queda de uma árvore e de um posto de energia elétrica. Nos municípios de Sambizanga, Rangel, Cacuaco, Hoji Ya Henda, Viana e Kilamba Kiaxi foram também registadas habitações inundadas, escolas afetadas e vias intransitáveis, segundo o CCOP.
O corte de energia elétrica afetou vários municípios em consequência das chuvas, acrescentou a mesma fonte, que indicou que as autoridades mobilizaram equipamentos de sucção de água nos principais pontos críticos, em coordenação com as administrações municipais.
O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INAMET) prevê chuva moderada, pontualmente forte, acompanhada de trovoadas, nas próximas 24 horas em Luanda e em toda a Região Norte de Angola.