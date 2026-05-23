Chuvas torrenciais no Afeganistão causam pelo menos 28 mortos e 12 feridos

O porta-voz da agência, Mohamed Yusuf Hamad, avançou que as tempestades afetaram quase mil famílias, das quais cerca de uma centena tiveram de fugir das suas casas, segundo a cadeia de notícias afegã Tolo.

Entre as províncias afetadas encontram-se algumas tão populosas como Cabul, Parwan, Kapisa, Khost, Herat e Badgis.

A autoestrada de Salang, a principal via que liga a capital, Cabul, ao norte do Afeganistão, foi temporariamente encerrada ao trânsito devido às inundações e, em algumas províncias, as forças de segurança utilizaram veículos militares e helicópteros para resgatar as vítimas das zonas mais afetadas.