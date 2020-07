Ciclone motiva declaração de estado de emergência em Porto Rico

A decisão de Donald Trump permite que a agência federal norte-americana para a gestão de emergências (FEMA, na sigla em inglês) afete recursos federais para "alívio das dificuldades e do sofrimento causado pela emergência na população local".Antes, a governadora Wanda Vázquez tinha decretado o estado de emergência e ativado a Guarda Nacional.Vázquez visitou na quarta-feira vários locais estratégicos relacionados com a emergência meteorológica, como hospitais, o centro de operações de emergências e uma instalação da rede elétrica estatal.O Centro de Furacões dos EUA (NHC, na sigla em inglês) avisou na última madrugada que o furacão está a aproximar-se das Ilhas Virgens, de Porto Rico, do Haiti e da República Dominicana.

Em resultado deste ciclone são esperadas fortes chuvas e eventuais inundações.