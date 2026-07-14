Cidade chinesa Shenyang suspende linhas de metro devido à tempestade Bavi

A cidade de Shenyang mantém em vigor medidas de emergência, apesar de o Bavi ter perdido intensidade e sido desclassificado de tufão para tempestade tropical.

Segundo a televisão estatal CCTV, mais de 360.000 pessoas foram retiradas das zonas de risco na província de Liaoning devido ao mau tempo.

Em Shenyang, capital da província, as escolas suspenderam as aulas na segunda-feira, assim como as atividades ao ar livre e os trabalhos em estaleiros de construção. As autoridades municipais apelaram ainda aos residentes para trabalharem a partir de casa e evitarem deslocações não essenciais.

As chuvas intensas provocaram inundações urbanas na segunda-feira, deixando vários veículos submersos. Em algumas das principais vias da cidade, a água acumulada atingiu quase 30 centímetros de profundidade.

Na manhã de hoje, o governo municipal anunciou o encerramento de várias entradas do metro e a suspensão temporária de três linhas devido às fortes precipitações.

Às 07:00 locais (00:00 em Lisboa), Shenyang renovou o alerta vermelho para chuva intensa, o nível mais elevado da escala meteorológica chinesa.

Os serviços meteorológicos alertaram que várias localidades poderão registar mais 50 a 100 milímetros de precipitação nas seis a oito horas seguintes.

A precipitação acumulada associada ao Bavi deverá ultrapassar os 450 milímetros, aumentando significativamente o risco de cheias repentinas.

O Centro Meteorológico Nacional manteve hoje o alerta azul para tufões, o quarto e mais baixo nível do sistema de quatro níveis utilizado na China.

Às 07:00 locais, o centro da tempestade encontrava-se sobre Qingdao, na província oriental de Shandong, deslocando-se para nordeste a cerca de 30 quilómetros por hora.

Segundo as previsões, o sistema deverá atravessar hoje a península de Shandong, entrar no estreito de Bohai e seguir para o norte do mar Amarelo, antes de cruzar a península da Coreia durante a noite.

Os meteorologistas admitem que a tempestade mantenha a intensidade atual ou até registe um ligeiro fortalecimento antes de evoluir para um ciclone extratropical.

As autoridades preveem chuvas fortes nas províncias de Liaoning, Jilin, Heilongjiang e Shandong entre hoje e quarta-feira de manhã.