Cidade francesa de Lille será a sede da nova Autoridade Aduaneira da União Europeia





c/ Lusa

A escolha do Conselho da União Europeia e do Parlamento Europeu foi anunciada por fonte da presidência semestral cipriota.O eurodeputado neerlandês Dirk Gotink, responsável no Parlamento Europeu pelas negociações, afirmou que todas as candidaturas foram muito boas e bem preparadas, mas defendeu quee assegurar a imposição efetiva de encargos alfandegários para os orçamentos nacionais e do bloco comunitário europeu, contribuindo para a proteção do comércio e do mercado único contra produtos ilegais ou inseguros, segundo informação da Comissão Europeia.A União Europeia conta com mais de 30 agências descentralizadas espalhadas por diversos países e