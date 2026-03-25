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Cidade francesa de Lille será a sede da nova Autoridade Aduaneira da União Europeia
A decisão deixa para trás outras seis cidades, entre as quais o Porto.
A escolha do Conselho da União Europeia e do Parlamento Europeu foi anunciada por fonte da presidência semestral cipriota.
O eurodeputado neerlandês Dirk Gotink, responsável no Parlamento Europeu pelas negociações, afirmou que todas as candidaturas foram muito boas e bem preparadas, mas defendeu que a "localização estratégica de Lille, no cruzamento das vias de comunicação da Europa", torna a cidade "o centro natural para esta autoridade".
A nova Autoridade Aduaneira da União Europeia (EUCA na sigla em inglês) destina-se a dar apoio às autoridades aduaneiras nacionais dos Estados-membros e assegurar a imposição efetiva de encargos alfandegários para os orçamentos nacionais e do bloco comunitário europeu, contribuindo para a proteção do comércio e do mercado único contra produtos ilegais ou inseguros, segundo informação da Comissão Europeia.
A União Europeia conta com mais de 30 agências descentralizadas espalhadas por diversos países e duas estão sediadas em Lisboa: a Agência Europeia da Segurança Marítima e a Agência da União Europeia sobre Drogas.
O eurodeputado neerlandês Dirk Gotink, responsável no Parlamento Europeu pelas negociações, afirmou que todas as candidaturas foram muito boas e bem preparadas, mas defendeu que a "localização estratégica de Lille, no cruzamento das vias de comunicação da Europa", torna a cidade "o centro natural para esta autoridade".
A nova Autoridade Aduaneira da União Europeia (EUCA na sigla em inglês) destina-se a dar apoio às autoridades aduaneiras nacionais dos Estados-membros e assegurar a imposição efetiva de encargos alfandegários para os orçamentos nacionais e do bloco comunitário europeu, contribuindo para a proteção do comércio e do mercado único contra produtos ilegais ou inseguros, segundo informação da Comissão Europeia.
A União Europeia conta com mais de 30 agências descentralizadas espalhadas por diversos países e duas estão sediadas em Lisboa: a Agência Europeia da Segurança Marítima e a Agência da União Europeia sobre Drogas.
c/ Lusa