Cientistas comprovam na China tese de Charles Darwin sobre plantas carnívoras

De acordo com a investigação, publicada hoje na revista científica Nature Communications, a planta `Saxifraga candelabrum` atrai, apanha, digere insetos e absorve nitrogénio (gás) deles.

Em 1875, Charles Darwin defendeu que algumas espécies do género `Saxifraga`, um grupo de plantas com flor característico de ambientes montanhosos, poderiam ser carnívoras, uma vez que possuíam pelos glandulares pegajosos que conseguem capturar insetos.

Com base em observações de campo e estudo de amostras de plantas, bem como em análises genéticas, os cientistas chegaram à conclusão de que a `Saxifraga candelabrum` suporta a hipótese do naturalista britânico.

Na China, a planta cresce no planalto do Tibete-Qinghai, considerado a região de planalto mais alta e extensa do mundo, e nas montanhas Hengduan.

A equipa do botânico chinês Hang Sun começou por verificar que 43 dos 45 exemplares que compunham a amostra de plantas estudada tinham presas de insetos nos seus pelos glandulares.

Posteriormente, usou marcação por fluorescência para identificar atividade de fosfátase, uma enzima digestiva frequentemente encontrada em plantas carnívoras, indicando que a `Saxifraga candelabrum` pode provavelmente digerir presas.

Em seguida, Hang Sun e colegas nutriram a planta com moscas do género `Drosophila` marcadas com uma forma estável de nitrogénio para ver se a `Saxifraga candelabrum` era capaz de absorver nutrientes da presa.

Os cientistas observaram um significativo aumento dos níveis de nitrogénio marcados entre a `Saxifraga candelabrum` e outras espécies de plantas carnívoras, contrariamente a plantas não carnívoras.

Por último, segundo a publicação Nature Communications, os investigadores descobriram semelhanças genómicas entre a `Saxifraga candelabrum` e outras plantas carnívoras que evoluíram independentemente, incluindo genes ligados à atração de presas, digestão e absorção de nutrientes.