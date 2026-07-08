Cimeira da NATO. Trump destaca "enorme união" e progressos nas despesas com defesa





Disse, porém, não acreditar que o conflito "vá recomeçar".



"Penso que vai acabar muito rapidamente. Eles atacaram alguns navios e, por isso, nós atacámo-los com muito mais força", afirmou. "Tudo o que acontecer vai acabar muito rapidamente... e só vai tornar a situação mais segura, incluindo no que diz respeito ao petróleo".





A cimeira da NATO em Ancara, capital da Turquia, termina esta quarta-feira. Em cima da mesa estiveram três grandes tópicos: o investimento em Defesa, o reforço da produção industrial e o apoio à Ucrânia.





c/ agências

O presidente dos Estados Unidos disse esta quarta-feira ter verificado uma "enorme união" na cimeira da NATO na Turquia, acrescentando que os países-membros estão a fazer progressos no sentido de atingir a meta da Aliança de gastar cinco por cento do PIB com defesa."Concluímos agora uma cimeira da NATO muito bem-sucedida na Turquia", declarou Donald Trump aos jornalistas.O líder norte-americano acrescentou que os membros "estão a fazer grandes progressos no sentido de atingir o objetivo de cinco por cento da despesa com defesa"."Temos de produzir equipamento defensivo mais rápido", disse ainda o presidente,"Fiz uma atualização aos outros líderes sobre as medidas que estamos a tomar para aumentar rapidamente a produção nos Estados Unidos. E eles queriam ouvir isso, porque não querem tê-lo daqui a quatro ou cinco anos; querem tê-lo numa semana", acrescentou.Trump aproveitou ainda para comentar a guerra no Irão, dizendo que "eles tinham líderes, já não estão... Agora têm outro grupo de líderes que podem vir a desaparecer".