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Cimeira da NATO. Trump destaca "enorme união" e progressos nas despesas com defesa
No encerramento da cimeira da NATO, Donald Trump focou-se na despesa dos membros com defesa e na guerra no Irão, avisando que é "o alvo número um" de Teerão.
O presidente dos Estados Unidos disse esta quarta-feira ter verificado uma "enorme união" na cimeira da NATO na Turquia, acrescentando que os países-membros estão a fazer progressos no sentido de atingir a meta da Aliança de gastar cinco por cento do PIB com defesa.
"Concluímos agora uma cimeira da NATO muito bem-sucedida na Turquia", declarou Donald Trump aos jornalistas. "Houve uma enorme união na reunião".
O líder norte-americano acrescentou que os membros "estão a fazer grandes progressos no sentido de atingir o objetivo de cinco por cento da despesa com defesa".
"Temos de produzir equipamento defensivo mais rápido", disse ainda o presidente, prometendo aumentar a produção nos Estados Unidos e dizendo que os países europeis "querem o equipamento americano, porque funciona melhor".
"Fiz uma atualização aos outros líderes sobre as medidas que estamos a tomar para aumentar rapidamente a produção nos Estados Unidos. E eles queriam ouvir isso, porque não querem tê-lo daqui a quatro ou cinco anos; querem tê-lo numa semana", acrescentou.
Trump aproveitou ainda para comentar a guerra no Irão, dizendo que "eles tinham líderes, já não estão... Agora têm outro grupo de líderes que podem vir a desaparecer".
"E sabem que mais? Eu também posso vir a desaparecer, porque sou o alvo número um deles", alertou.
"Concluímos agora uma cimeira da NATO muito bem-sucedida na Turquia", declarou Donald Trump aos jornalistas. "Houve uma enorme união na reunião".
O líder norte-americano acrescentou que os membros "estão a fazer grandes progressos no sentido de atingir o objetivo de cinco por cento da despesa com defesa".
"Temos de produzir equipamento defensivo mais rápido", disse ainda o presidente, prometendo aumentar a produção nos Estados Unidos e dizendo que os países europeis "querem o equipamento americano, porque funciona melhor".
"Fiz uma atualização aos outros líderes sobre as medidas que estamos a tomar para aumentar rapidamente a produção nos Estados Unidos. E eles queriam ouvir isso, porque não querem tê-lo daqui a quatro ou cinco anos; querem tê-lo numa semana", acrescentou.
Trump aproveitou ainda para comentar a guerra no Irão, dizendo que "eles tinham líderes, já não estão... Agora têm outro grupo de líderes que podem vir a desaparecer".
"E sabem que mais? Eu também posso vir a desaparecer, porque sou o alvo número um deles", alertou.
Disse, porém, não acreditar que o conflito "vá recomeçar".
"Penso que vai acabar muito rapidamente. Eles atacaram alguns navios e, por isso, nós atacámo-los com muito mais força", afirmou. "Tudo o que acontecer vai acabar muito rapidamente... e só vai tornar a situação mais segura, incluindo no que diz respeito ao petróleo".
"Penso que vai acabar muito rapidamente. Eles atacaram alguns navios e, por isso, nós atacámo-los com muito mais força", afirmou. "Tudo o que acontecer vai acabar muito rapidamente... e só vai tornar a situação mais segura, incluindo no que diz respeito ao petróleo".
A cimeira da NATO em Ancara, capital da Turquia, termina esta quarta-feira. Em cima da mesa estiveram três grandes tópicos: o investimento em Defesa, o reforço da produção industrial e o apoio à Ucrânia.
c/ agências