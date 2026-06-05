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Cimeira UE-Balcãs Ocidentais. Primeiro-ministro espera "conexão" com Estados candidatos
Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia estão em Montenegro para se reunirem com os homólogos dos Balcãs Ocidentais. O primeiro-ministro português admitiu que espera uma "conexão" entre os Estados candidatos e o alinhamento europeu.
Luís Montenegro está a participar na Cimeira União Europeia - Balcãs Ocidentais, no Montenegro, que pretende avaliar a adesão destes países à União.
Ao salientar o percurso de "sucesso" e "valorização" de Portugal, desde que integrou a União Europeia, Luís Montenegro afirmou que também é o que "se deseja para os Balcãs Ocidentais, que estão num processo de amadurecimento da sua evolução, das suas reformas, da sua consolidação democrática".
"Desse ponto de vista, é importante que essa cimeira possa acentuar o nível de conexão (...) entre as políticas internas do Estados candidatos e o alinhamento europeu - seja no plano económico, no plano social e também no plano político e geopolítico", disse o primeiro-ministro português aos jornalistas.
Para o Governo português, frisou Montenegro, é uma satisfação "que este caminho comum (...) possa ser uma caminho para a paz, possa ser um caminho para o desenvolvimento".
"Essa é a marca que queremos levar ao Conselho de Segurança das Nações Unidas", acrescentou, não deixando de congratular a eleição e o "reconhecimento do papel de Portugal, enquanto interveniente na cena internacional, enquanto promotor da aproximação, da resolução de conflitos, da promoção da dignidade das pessoas e do desenvolvimento económico".
Ao salientar o percurso de "sucesso" e "valorização" de Portugal, desde que integrou a União Europeia, Luís Montenegro afirmou que também é o que "se deseja para os Balcãs Ocidentais, que estão num processo de amadurecimento da sua evolução, das suas reformas, da sua consolidação democrática".
"Desse ponto de vista, é importante que essa cimeira possa acentuar o nível de conexão (...) entre as políticas internas do Estados candidatos e o alinhamento europeu - seja no plano económico, no plano social e também no plano político e geopolítico", disse o primeiro-ministro português aos jornalistas.
Para o Governo português, frisou Montenegro, é uma satisfação "que este caminho comum (...) possa ser uma caminho para a paz, possa ser um caminho para o desenvolvimento".
"Essa é a marca que queremos levar ao Conselho de Segurança das Nações Unidas", acrescentou, não deixando de congratular a eleição e o "reconhecimento do papel de Portugal, enquanto interveniente na cena internacional, enquanto promotor da aproximação, da resolução de conflitos, da promoção da dignidade das pessoas e do desenvolvimento económico".
Nesse sentido, e recordando que em janeiro de 2027 Portugal vai assumir a Presidência do Conselho de Segurança, Montenegro considerou que esta cimeira "preenche muito do espírito, e também dos princípios e valores, que nós preconizamos na nossa política externa".
Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia reúnem-se esta sexta-feira com os homólogos dos Balcãs Ocidentais numa cimeira em Montenegro dedicada ao tema do alargamento que visa incentivá-los a prosseguirem os esforços de adesão.
O tema em destaque desta cimeira é a adesão destes países ao bloco europeu. O objetivo é incentivar a adesão para travar a influência da Rússia. Com exceção do Kosovo, todos os Balcãs Ocidentais têm já o estatuto de países candidatos à União Europeia.