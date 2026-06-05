Cimeira UE-Balcãs Ocidentais. Primeiro-ministro espera "conexão" com Estados candidatos

Nesse sentido, e recordando que em janeiro de 2027 Portugal vai assumir a Presidência do Conselho de Segurança, Montenegro considerou que esta cimeira "preenche muito do espírito, e também dos princípios e valores, que nós preconizamos na nossa política externa".

Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia reúnem-se esta sexta-feira com os homólogos dos Balcãs Ocidentais numa cimeira em Montenegro dedicada ao tema do alargamento que visa incentivá-los a prosseguirem os esforços de adesão.







O tema em destaque desta cimeira é a adesão destes países ao bloco europeu. O objetivo é incentivar a adesão para travar a influência da Rússia. Com exceção do Kosovo, todos os Balcãs Ocidentais têm já o estatuto de países candidatos à União Europeia.

Luís Montenegro está a participar na Cimeira União Europeia - Balcãs Ocidentais, no Montenegro, que pretende avaliar a adesão destes países à União.Ao salientar o percurso de "sucesso" e "valorização" de Portugal, desde que integrou a União Europeia,", disse o primeiro-ministro português aos jornalistas.Para o Governo português, frisou Montenegro, é uma satisfação "que este caminho comum (...) possa ser uma caminho para a paz, possa ser um caminho para o desenvolvimento"., acrescentou, não deixando de congratular a eleição e o