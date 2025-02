Cinco mortos em atentado em frente a um banco no norte do Afeganistão

Sete outras pessoas ficaram feridas neste atentado, perpetrado por "um bombista suicida armado com explosivos caseiros", acrescentou o porta-voz.

Ninguém reivindicou ainda a autoria do atentado, mas este `modus operandi` já foi utilizado anteriormente no país, onde continuam a ocorrer atentados, apesar das declarações regulares das autoridades talibãs de que a ameaça jihadista foi erradicada.

No entanto, o número de atentados bombistas e suicidas no Afeganistão diminuiu consideravelmente desde que os talibãs regressaram ao poder, em agosto de 2021.

Um atentado suicida reivindicado pelo grupo denominado Estado Islâmico (EI) no exterior de um banco onde os afegãos iam levantar os seus salários de manhã matou várias pessoas em março de 2024, em Kandahar, no sul do país.