Cinco pessoas esfaqueadas em estação ferroviária de Nova Iorque
Cinco pessoas foram esfaqueadas na estação Penn Station, em Nova Iorque, na véspera do primeiro jogo da final da NBA na cidade e a poucos dias do Mundial2026 de futebol, informou a agência France-Press (AFP).
"O presumível autor dos factos foi detido", indicaram as autoridades da cidade, acrescentando que o ataque resultou em cinco feridos - incluindo um grave - que foram todos transportados para um hospital na cidade.
As motivações do agressor permanecem desconhecidas.
Um fotógrafo da AFP que se deslocou ao local após o ataque encontrou compressas, luvas médicas e sangue no chão.
O organismo que gere as emergências na cidade pediu ao público para evitar a zona, alertando para possíveis "engarrafamentos, encerramentos de estradas e perturbações nos transportes públicos".
Apesar disso, a atividade na estação retomou o curso normal durante a noite, de acordo com o fotógrafo da AFP.
Esta estação, que recebe em média cerca de 600.000 passageiros por dia, situa-se nas imediações do Madison Square Garden, onde Donald Trump prevê assistir hoje ao terceiro jogo entre os New York Knicks e os San Antonio Spurs.
Durante o Campeonato do Mundo de futebol, a Penn Station vai servir também o MetLife Stadium, em Nova Jersey, que acolhe oito jogos, incluindo a final, a 19 de julho.
O Mundial2026 vai decorrer entre 11 de junho e 19 de julho, com os Estados Unidos a voltar, 32 anos depois, a receber a competição internacional de futebol.