Cinco pessoas esfaqueadas em estação ferroviária de Nova Iorque

"O presumível autor dos factos foi detido", indicaram as autoridades da cidade, acrescentando que o ataque resultou em cinco feridos - incluindo um grave - que foram todos transportados para um hospital na cidade.

As motivações do agressor permanecem desconhecidas.

Um fotógrafo da AFP que se deslocou ao local após o ataque encontrou compressas, luvas médicas e sangue no chão.

O organismo que gere as emergências na cidade pediu ao público para evitar a zona, alertando para possíveis "engarrafamentos, encerramentos de estradas e perturbações nos transportes públicos".

Apesar disso, a atividade na estação retomou o curso normal durante a noite, de acordo com o fotógrafo da AFP.

Esta estação, que recebe em média cerca de 600.000 passageiros por dia, situa-se nas imediações do Madison Square Garden, onde Donald Trump prevê assistir hoje ao terceiro jogo entre os New York Knicks e os San Antonio Spurs.

Durante o Campeonato do Mundo de futebol, a Penn Station vai servir também o MetLife Stadium, em Nova Jersey, que acolhe oito jogos, incluindo a final, a 19 de julho.

O Mundial2026 vai decorrer entre 11 de junho e 19 de julho, com os Estados Unidos a voltar, 32 anos depois, a receber a competição internacional de futebol.