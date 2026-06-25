Cinco portugueses desaparecidos após sismos na Venezuela

Em declarações à CNN Portugal, Paulo Rangel adiantou que há uma família portuguesa desaparecida em La Guaira e uma mulher desaparecida em Caracas.





"Nós sabemos já, à medida que vão avançando as horas, que haverá uma família de quatro pessoas em La Guaira que estará mesmo desaparecida, que poderá estar debaixo de escombros, e que haverá uma portuguesa também na zona de Caracas", adiantou.





O MNE português acrescenta que, nestes casos, "claramente, já não é um problema apenas de comunicação", após identificação de edifícios.





"Infelizmente, julgo que nós teremos algumas más notícias (...) à medida que as horas passam", afirmou Paulo Rangel.





As autoridades portuguesas têm recebido pedidos de ajuda por parte de pessoas que tentam entrar em contacto com familiares e amigos, dadas as dificuldades de comunicação na sequência do sismo.

Mecanismo Europeu já foi ativado





O ministro dos Negócios Estrangeiros anunciou também que Portugal vai enviar uma equipa de 53 profissionais de emergência médica e salvamento para a Venezuela.





Estas 53 pessoas têm "experiência nesta área", incluindo equipas de polícias com cães farejadores para salvamento, uma Unidade de Emergência e Socorro da GNR com 27 membros, profissionais da Autoridade Nacional de Proteção Civil, dois médicos, dois enfermeiros e dois tripulantes de ambulâncias.





"Já foi acionado o Mecanismo Europeu de Proteção Civil", acrescentou ainda Paulo Rangel, sem conseguir garantir que a equipa portuguesa consiga viajar para a Venezuela ainda esta quinta-feira.





Dois sismos de 7,2 e 7,5 na escala de Richter abalaram a Venezuela na última quarta-feira provocaram pelo menos 164 mortos e mais de 1.000 feridos. No entanto, as autoridades locais estimam que o balanço final possa ser muito superior.