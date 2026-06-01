Circulação retomada numa via na A29 perto de Avanca após incêndio em camião

Fonte do Comando Sub-Regional da Região de Aveiro disse à agência Lusa que a A29 reabriu numa via, estando às 08:30 a "circulação a fazer-se com constrangimentos".

Um camião incendiou-se cerca das 04:00 de hoje ao quilómetro 15,6 na A29 no sentido Norte/Sul na zona de Avanca, no concelho de Estarreja, no distrito de Aveiro, sem causar vitimas, e levando ao corte da estrada naquele sentido.

Às 08:30 estavam no local 19 operacionais, com o apoio de oito veículos.