Circulação retomada numa via na A29 perto de Avanca após incêndio em camião
A circulação rodoviária no sentido Norte/Sul da autoestrada 29 (A29) junto a Avanca, Aveiro, foi retomada numa via cerca das 08:00 depois de ter estado cortada devido a um incêndio num camião, segundo a proteção civil.
Fonte do Comando Sub-Regional da Região de Aveiro disse à agência Lusa que a A29 reabriu numa via, estando às 08:30 a "circulação a fazer-se com constrangimentos".
Um camião incendiou-se cerca das 04:00 de hoje ao quilómetro 15,6 na A29 no sentido Norte/Sul na zona de Avanca, no concelho de Estarreja, no distrito de Aveiro, sem causar vitimas, e levando ao corte da estrada naquele sentido.
Às 08:30 estavam no local 19 operacionais, com o apoio de oito veículos.