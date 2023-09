Clérigo iraquiano atribui desastres naturais a "legalização do casamento homossexual"

"Ultimamente, os desastres naturais têm aumentado no mundo, isso deve-se a pecados" como "a legalização do casamento homossexual" e a sua "imposição às nações de forma suja", disse hoje o clérigo através da sua conta X (anteriormente Twitter).

Na sua publicação, Al Sadr afirmou que "os desastres naturais não se limitam aos países do Terceiro Mundo" e citou, por exemplo, os Estados Unidos, ao ser sinalizado como "primeiro país atingido pelas tormentas e incêndios", além da Grécia, ou a erupção do vulcão na Nova Zelândia.

"Foi dito que os desastres naturais atingiram zonas pobres e países do terceiro mundo que não têm papel ativo na ratificação das leis da homossexualidade, mas a normalização e interação de alguns governos ou povos com o conceito da comunidade LGBTQ influenciou o aumento dos desastres naturais nesses países", acrescentou.

De acordo com o clérigo, os desastres naturais são um "castigo mundano" e equivalem a um "aviso" do "descoberto" e do "seguimento das ideias do Ocidente, da dispersão da obscenidade e da corrupção".

Assim, considerou que este "castigo terrestre" contra os "governos e povos muçulmanos e religiosos" se devia à sua inação ante "das agressões ocidentais contra a fé", mas por permitir a homossexualidade ou a questão da queima das cópias do Corão em países como Suécia ou Dinamarca.

"Vemos que os primeiros países afetados pelos desastres naturais são os países que normalizaram ou vão normalizar as suas relações com Israel", disse Al Sadr em alusão a Marrocos, que normalizou laços com o Estado judeu em 2020 com a assinatura dos Acordos de Abraham, promovido pelos Estados Unidos, se bem que no passado mês de julho Israel reconheceu a soberania marroquisa sobre o Sahara Ocidental.

Em relação à Libia, o clérigo diz que o país tem "uma culpa imperdoável ao não revelar o paradeiro do líder da resistência árabe libanesa Musa al Sadr", líder politico que fundou o movimento Amal no Líbano e viajou, em 1978, para a Líbia, onde desapareceu e gerou controvérsia devido à recusa das autoridades líbias em permitir a entrada de uma missão libanesa para esclarecer o seu desaparecimento.

O clérigo iraquiano, que anunciou a sua retirada da política em agosto do ano passado, depois de os seus apoiantes terem assumido o Parlamento, encerrou a sua mensagem na rede social pedindo a "Deus segurança para os fiéis tanto no leste como no oeste do planeta".

O tremor de terra de sexta-feira, cujo epicentro se registou na localidade de Ighil, 63 quilómetros a sudoeste da cidade de Marraquexe, foi sentido em Portugal e Espanha, tendo atingido uma magnitude de 7,0 na escala de Richter, segundo o Instituto Nacional de Geofísica de Marrocos - o Serviço Geológico dos Estados Unidos registou uma magnitude de 6,8.

Este sismo é o mais mortífero em Marrocos desde aquele que destruiu Agadir, na costa oeste do país, em 29 de fevereiro de 1960, causando entre 12.000 e 15.000 mortos, um terço da população da cidade.

No domingo, a passagem do ciclone Daniel pela Líbia provocou a morte de mais de 2.356 pessoas, encontrando-se mais de 10 mil desaparecidas.

RCP // RBF

Lusa/Fim