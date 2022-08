CNE de Angola aponta para vitória do MPLA com 52% dos votos

A comissão nacional eleitoral de Angola acaba de divulgar os resultados provisórios quando estão apurados 86% dos votos. Os resultados provisórios das eleições dão a vitória ao MPLA com 52% dos votos, a UNITA com 42%. Estes dados apontam para o valor mais baixo de sempre do MPLA em eleições e o mais alto de sempre da UNITA.