Cogumelos venenosos. Morreu jornalista que expôs "affair" de Putin

O jornalista Grigóri Nehoroshev, de 69 anos, faleceu em Riga, na Letónia, depois de ter comido cogumelos venenosos colhidos no seu terreno. A notícia, divulgada pela imprensa sensacionalista, classifica o jornalista como "inimigo pessoal" de Vladimir Putin.



Em 2008, Nekhoroshev era editor-chefe de um pequeno tablóide, o "Moscovsky Korrespondent", que durou um ano e foi encerrado depois de Nekhoroshev ter publicado pela primeira vez uma reportagem sobre o divórcio de Vladimir Putin e o seu alegado caso amoroso com a ginasta Alina Kabaeva.



Mas nem mesmo a imprensa sensacionalista encontra quaisquer provas de que a morte do jornalista esteja de alguma forma relacionada com uma publicação sua de há 18 anos.



A vida privada de Vladimir Putin, ao longo de toda a sua carreira política, continua a ser um dos temas mais reservados no panorama mediático do país.



O líder russo separa rigorosamente as suas obrigações públicas da sua vida familiar. No site do Kremlin está publicada a sua biografia, acompanhada de fotografias que têm como objetivo apresentar Putin como uma pessoa comum.



As suas duas filhas do primeiro casamento, nascidas em 1985 e 1986, têm apelidos diferentes e evitam a exposição pública. Em 2013, foi anunciado o divórcio de Vladimir e Lyudmila Putin.