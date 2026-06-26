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Cogumelos venenosos. Morreu jornalista que expôs "affair" de Putin
O jornalista que contou a história do "affair" de Vladimir Putin, que conduziu ao divórcio do presidente russo, apareceu morto. Terá comido cogumelos venenosos.
Em 2008, Nekhoroshev era editor-chefe de um pequeno tablóide, o "Moscovsky Korrespondent", que durou um ano e foi encerrado depois de Nekhoroshev ter publicado pela primeira vez uma reportagem sobre o divórcio de Vladimir Putin e o seu alegado caso amoroso com a ginasta Alina Kabaeva.
Mas nem mesmo a imprensa sensacionalista encontra quaisquer provas de que a morte do jornalista esteja de alguma forma relacionada com uma publicação sua de há 18 anos.
A vida privada de Vladimir Putin, ao longo de toda a sua carreira política, continua a ser um dos temas mais reservados no panorama mediático do país.
O líder russo separa rigorosamente as suas obrigações públicas da sua vida familiar. No site do Kremlin está publicada a sua biografia, acompanhada de fotografias que têm como objetivo apresentar Putin como uma pessoa comum.
As suas duas filhas do primeiro casamento, nascidas em 1985 e 1986, têm apelidos diferentes e evitam a exposição pública. Em 2013, foi anunciado o divórcio de Vladimir e Lyudmila Putin.