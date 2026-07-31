Colapso de túnel faz quatro mortos e seis feridos no norte da China

O acidente ocorreu cerca das 03:50 locais de hoje (20:50 de quinta-feira em Lisboa), no condado de Zhuozi, na cidade de Ulanqab, região autónoma da Mongólia Interior, quando ruiu uma secção do túnel em construção da obra, executada pela empresa estatal China Railway Construction Corporation (CRCC).

Segundo o balanço provisório divulgado pelas autoridades locais, o desabamento provocou quatro mortos e seis feridos.

As equipas de socorro deslocaram-se de imediato ao local e continuam a prestar assistência médica aos feridos, a realizar operações de resgate e estabilização, bem como a investigar as causas do acidente e a desenvolver outras ações de acompanhamento, de acordo com a Xinhua.