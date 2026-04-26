Cole Tomas Allen. O que se sabe sobre o suspeito do tiroteio em jantar com Trump?
O homem suspeito de tentar levar a cabo um ataque contra o presidente Donald Trump chama-se Cole Tomas Allen. Os investigadores acreditam que estava hospedado no Washington Hilton, hotel onde aconteceu o incidente.
Tem 31 anos e não tem antecedentes criminais. As autoridades acreditam que terá atuado como um lobo solitário.
Cole Tomas Allen preparava os estudantes que querem ingressar na universidade. Um aluno descreveu-o como inteligente e comum.
Investigam-se neste momento as motivações que o levaram da área de Los Angeles ao hotel onde decorria o tradicional jantar do presidente com os correspondentes da Casa Branca.
O FBI passa já a vida e a casa de Cole a pente fino.