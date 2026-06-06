Coligação de líder da junta militar vence eleições na Guiné-Conacri

Segundo informaram no final de sexta-feira os meios de comunicação locais, a coligação Geração pela Modernidade e o Desenvolvimento (GMD) obteve a grande maioria dos 147 lugares da Assembleia Nacional e dos mandatos municipais.

Os resultados provisórios, publicados pela Direção-Geral de Eleições, ainda têm de ser confirmados pelo Supremo Tribunal, de acordo com a agência de notícias espanhola EFE.

Cerca de 6,9 milhões de pessoas foram chamadas às urnas para eleger os deputados, numa jornada que decorreu num ambiente pacífico.

As eleições realizaram-se sob a supervisão de uma missão de observadores da União Africana (UA), mas a oposição denunciou irregularidades.

A votação ocorreu depois de terem sido ilegalizados 40 partidos políticos da oposição em março, uma medida que surgiu no meio de uma crescente repressão contra os detratores da junta militar.

A junta consolidou-se no poder após vencer as eleições presidenciais de 28 de dezembro de 2025.

O general Doumbouya, líder da junta militar que assumiu o poder na Guiné-Conacri no golpe de 2021, tomou posse em 17 de janeiro como novo Presidente do país, após arrecadar 86,72% dos votos.

Desde o golpe de Estado, têm sido relatados raptos e detenções sem julgamento de dirigentes da oposição, ativistas e jornalistas críticos do poder, com mais de 15 desaparecimentos documentados pela oposição do país africano.

A Guiné-Conacri possui uma das maiores reservas de minério de ferro do mundo e é o principal exportador de bauxite, minério fundamental para a produção de alumínio, embora grande parte da população viva na pobreza.