Colisão entre comboio e autocarro escolar na Bélgica causou quatro mortos





"Aconteceu por volta das 8h08. Um minibus foi colhido por um comboio que deveria parar na estação seguinte, a cerca de um quilómetro de distância", afirmou ainda.



"O impacto foi extremamente violento", acrescentou, descrevendo a situação como "dramática".



Pelo menos quatro pessoas morreram: dois adolescentes, o condutor do autocarro e um acompanhante. Outras cinco pessoas foram hospitalizadas com ferimentos graves. O veículo de transporte de uma escola de educação especial foi colhido por um comboio numa passagem de nível,em Buggenhout, na Flandres, como confirmou Frédéric Sacré, porta-voz da Infrabel, empresa responsável pela gestão da rede ferroviária belga."Aconteceu por volta das 8h08.", afirmou ainda."O", acrescentou, descrevendo a situação como "dramática".





O acidente aconteceu numa passagem de nível perto da estação de Buggenhout, a cerca de 23 quilómetros (14,29 milhas) de Bruxelas. O ministro dos Transportes adiantou que a passagem de nível estava fechada. "Temos imagens para o comprovar", disse Jean-Luc Crucke.





Nenhum passageiro do comboio ficou ferido na colisão.





As circunstâncias exatas do acidente estão a ser investigadas. "Estamos a tentar perceber como é que isto pôde acontecer", acrescentou a Infrabel. "Mas os nossos pensamentos estão, antes de mais, com as vítimas e as suas famílias."



Com uma densa rede ferroviária que atravessa cidades e aldeias, o país tem um historial de acidentes em passagens de nível.





"A Europa está de luto com a Bélgica", declarou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na rede social X.





I was heartbroken to learn of the tragic accident between a train and a school bus in Buggenhout today.



My deepest condolences go out to the victims’ families and their loved ones.



Today, Europe grieves with Belgium. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 26, 2026



A embaixada de Portugal na Bélgica afirmou que está em contacto com as autoridades belgas na sequência do acidente para averiguar sobre eventuais vítimas portuguesas.





"Estamos em contacto com as autoridades belgas locais, junto das quais nos colocamos à disposição caso possa eventualmente ser necessária alguma diligência de comunicação com famílias portuguesas no contexto do trágico acidente desta manhã em Buggenhout", afirmou aos jornalistas fonte da embaixada portuguesa na Bélgica embora, até ao momento, não haja qualquer indicação nesse sentido.





O Presidente da República António José Seguro enviou uma mensagem de pesar ao Rei Philippe da Bélgica."Em nome pessoal, e no do povo português, o Presidente da República manifesta toda a solidariedade para com a dor e luto do povo belga, apresentando sentidas condolências às famílias enlutadas e votos de rápida recuperação dos feridos", pode ler-se na nota da Presidência.







