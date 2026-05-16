Colisão entre comboio e autocarro faz oito mortos na Tailândia
Um comboio de mercadorias colidiu com um autocarro público na capital da Tailândia, Banguecoque, levando à morte de pelo menos oito pessoas.
Segundo as agências de comunicação internacionais, que citam os media tailandeses, o acidente aconteceu ao final da tarde (hora local), perto de uma estação ferroviária do aeroporto, no centro da cidade.
O serviço de emergência da cidade informou que pelo menos oito pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas.
Vídeos do momento do acidente partilhados nas redes sociais mostram uma fila de veículos parada numa passagem de nível quando um comboio de mercadorias colide na parte frontal de um autocarro.
O impacto também arrastou vários veículos próximos ao longo dos carris antes de o autocarro ser consumido pelas chamas. Várias motas e os respetivos condutores também são vistos a ser projetados para a estrada após a colisão.
Vídeos posteriores mostram um grupo de socorristas a entrar no autocarro carbonizado depois de as chamas terem sido controladas.
WATCH: Multiple fatalities after train slams into bus sparking fiery crash at Makkasan Railway Bangkok, Thailand pic.twitter.com/Bg6nF9IS3E— Rapid Report (@RapidReport2025) May 16, 2026
