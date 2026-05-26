Colisão entre comboio e minibus escolar na Bélgica causou pelo menos quatro mortos

(em atualização)





O autocarro de uma escola de educação especial foi colhido por um comboio em Buggenhout, na Flandres, numa passagem de nível, confirmou Frédéric Sacré, porta-voz da Infrabel, empresa responsável pela gestão da rede ferroviária belga.



"Aconteceu por volta das 8h08. Um minibus foi colhido por um comboio que deveria parar na estação seguinte, a cerca de um quilómetro de distância", afirmou ainda.



"O impacto foi extremamente violento", acrescentou, descrevendo a situação como "dramática".



As autoridades ainda não fizeram um balanço oficial do número de vítimas mas segundo a RTL, que cita o ministro dos Transportes belga, pelo menos quatro pessoas morreram: dois adolescentes, o condutor do autocarro e um acompanhante. Ainda segundo o ministro, Jean-Luc Crucke, outras duas pessoas ficaram gravemente feridas.





O acidente aconteceu numa passagem de nível perto da estação de Buggenhout, a cerca de 23 quilómetros (14,29 milhas) de Bruxelas.



Com uma densa rede ferroviária que atravessa cidades e aldeias, a Bélgica tem um historial de acidentes em passagens de nível.





"A Europa está de luto com a Bélgica", declarou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na rede social X.





I was heartbroken to learn of the tragic accident between a train and a school bus in Buggenhout today.



My deepest condolences go out to the victims’ families and their loved ones.



Today, Europe grieves with Belgium. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 26, 2026







Palavras da presidente da Comissão Europeia na sequência da tragédia na Flandres.