Mundo
Colisão entre comboio e minibus escolar na Bélgica causou pelo menos quatro mortos
O autocarro escolar foi colhido por um comboio em Buggenhout, na Flandres, numa passagem de nível. Entre as quatro vítimas mortais estão dois adolescentes.
(em atualização)
O autocarro de uma escola de educação especial foi colhido por um comboio em Buggenhout, na Flandres, numa passagem de nível, confirmou Frédéric Sacré, porta-voz da Infrabel, empresa responsável pela gestão da rede ferroviária belga.
"Aconteceu por volta das 8h08. Um minibus foi colhido por um comboio que deveria parar na estação seguinte, a cerca de um quilómetro de distância", afirmou ainda.
"O impacto foi extremamente violento", acrescentou, descrevendo a situação como "dramática".
As autoridades ainda não fizeram um balanço oficial do número de vítimas mas segundo a RTL, que cita o ministro dos Transportes belga, pelo menos quatro pessoas morreram: dois adolescentes, o condutor do autocarro e um acompanhante. Ainda segundo o ministro, Jean-Luc Crucke, outras duas pessoas ficaram gravemente feridas.
"Aconteceu por volta das 8h08. Um minibus foi colhido por um comboio que deveria parar na estação seguinte, a cerca de um quilómetro de distância", afirmou ainda.
"O impacto foi extremamente violento", acrescentou, descrevendo a situação como "dramática".
As autoridades ainda não fizeram um balanço oficial do número de vítimas mas segundo a RTL, que cita o ministro dos Transportes belga, pelo menos quatro pessoas morreram: dois adolescentes, o condutor do autocarro e um acompanhante. Ainda segundo o ministro, Jean-Luc Crucke, outras duas pessoas ficaram gravemente feridas.
O acidente aconteceu numa passagem de nível perto da estação de Buggenhout, a cerca de 23 quilómetros (14,29 milhas) de Bruxelas.
Com uma densa rede ferroviária que atravessa cidades e aldeias, a Bélgica tem um historial de acidentes em passagens de nível.
Com uma densa rede ferroviária que atravessa cidades e aldeias, a Bélgica tem um historial de acidentes em passagens de nível.
"A Europa está de luto com a Bélgica", declarou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na rede social X.
I was heartbroken to learn of the tragic accident between a train and a school bus in Buggenhout today.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 26, 2026
My deepest condolences go out to the victims’ families and their loved ones.
Today, Europe grieves with Belgium.
Palavras da presidente da Comissão Europeia na sequência da tragédia na Flandres.