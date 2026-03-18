Colômbia denuncia bombardeamento no seu território pelo Equador que Quito nega

O presidente colombiano de esquerda, Gustavo Petro, afirmou hoje ter provas de que uma "bomba" foi lançada de um avião equatoriano sobre território colombiano.

Hoje, Petro publicou na rede social X uma imagem de um engenho explosivo que não tinha sido detonado, acompanhada de uma mensagem apelando a que se "investigue a fundo esta bomba caída de um avião na fronteira colombiana com o Equador", a "cem metros da casa de uma família de camponeses pobres".

O presidente do Equador, numa ofensiva contra o narcotráfico, rejeitou estas acusações, qualificando as declarações do seu homólogo colombiano de "falsas".

"Agimos no nosso território, não no vosso", afirmou hoje no X Daniel Noboa, presidente de direita e aliado de Donald Trump na região.

Quito está "a bombardear os locais que serviam de esconderijos para grupos criminosos, em grande parte colombianos, aos quais o seu governo permitiu infiltrar-se no nosso país por negligência na vigilância da fronteira, acrescentou, dirigindo-se a Petro.

A Colômbia e o Equador partilham uma fronteira de cerca de 600 quilómetros, ao longo da qual circulam guerrilhas colombianas e organizações criminosas dos dois países envolvidas no tráfico de drogas e armas, no tráfico de seres humanos, assim como na exploração mineira ilegal.

Daniel Noboa critica a Colômbia por não fazer o suficiente contra os grupos armados na fronteira que atravessam para o Equador, onde a violência ligada ao narcotráfico atinge níveis históricos.

Com base nisso, o presidente equatoriano iniciou em fevereiro uma dura batalha comercial com a Colômbia, que afeta as importações e a cooperação energética entre os dois países.

Segundo Julian Imbacuan, um camponês de Ipiales, no sul da Colômbia, contactado por telefone, uma bomba caiu "muito perto da casa, a cerca de 50-60 metros". "Estávamos todos aterrorizados, assustados e preocupados que esses artefactos explodissem de um momento para o outro e pudessem tirar-nos a vida", afirmou à agência de notícias francesa AFP.

O homem data estes acontecimentos de 03 de março. "Três aviões, mais ou menos, chegaram do lado equatoriano, soltaram esses artefactos e alguns chegaram a explodir, mas do lado equatoriano", assegurou.

Imagens facultadas à AFP mostram camponeses à volta de uma bomba de 250 quilos e, muito perto, a cratera formada pela sua queda.

Especialistas estimam tratar-se de uma "bomba de queda livre" do tipo MK, geralmente fabricada nos Estados Unidos e no Brasil.

O ministro colombiano da Defesa pediu aos habitantes para se manterem afastados da zona.

Em 2008, o Equador e a Colômbia estiveram prestes a entrar em conflito após um bombardeamento ordenado pelo presidente colombiano da época, Álvaro Uribe, em território equatoriano, e que custou a vida a um dos comandantes da guerrilha das Farc.

As acusações da Colômbia surgem enquanto o Equador lançou no domingo uma ofensiva enérgica com o apoio dos Estados Unidos, prevista para duas semanas, e que inclui toques de recolher em várias províncias costeiras do país, com o objetivo de tentar obrigar o crime organizado a ceder.

O Equador integrou o "Escudo das Américas", uma aliança de 17 países do continente constituída pelo presidente americano, Donald Trump, para combater o tráfico de drogas na região.

A Colômbia e vários outros países da América Latina, liderados pela esquerda, não participam desta aliança.

No início de março, o Equador anunciou ter bombardeado um campo de treino de uma guerrilha suspeita de tráfico de droga operando na fronteira colombiana.

Cerca de 70% da cocaína produzida na Colômbia e no Peru, os maiores produtores do mundo, transita pelo território equatoriano para ser exportada através dos seus portos no Pacífico.