Colômbia vira à direita com vitória do candidato apoiado por Trump





No seu discurso, Abelardo de la Espriella prometeu uma "nova era" perante milhares de apoiantes reunidos em Barranquilla (norte da Colômbia).





Admirador dos presidentes populistas de El Salvador e da Argentina, la Espriella prometeu construir mega-prisões onde os detidos receberiam "pão e água", bombardear campos de narcotráfico com o apoio dos Estados Unidos e de Israel, e reduzir a dimensão do aparelho de Estado em 40%.





Defende o confronto direto com os grupos armados ligados ao narcotráfico no país que é o maior produtor mundial de cocaína. Promete ainda perseguir de forma implacável "os bandidos, dentro dos limites da Constituição e das leis da República" e governar para "todos os colombianos".





Sem experiência política, este milionário empresário de 47 anos derrotou o senador de esquerda Iván Cepeda, filósofo e defensor dos Direitos Humanos, com 49,7% dos votos, contra os 48,7% de Cepeda, que recusou a reconhecer a derrota antes da contagem final, prevista para dentro de alguns dias.





"O Tigre", como é conhecido entre os seus apoiantes, prometeu segurança depois de uma campanha marcada por atentados de guerrilha e pelo assassinato de um dos candidatos.

Comemorações e confrontos nas ruas

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, destacou a futura colaboração em questões de segurança e o objetivo de "acabar com a imigração ilegal para os Estados Unidos", enquanto Donald Trump publicou uma fotografia do presidente eleito colombiano na rede Truth Social, acompanhada da mensagem: "Ele ganhou, e por uma grande margem!".





Os apoiantes saíram às ruas de várias cidades colombianas para celebrar, vestindo a camisola amarela da seleção de futebol que tinha sido adotada durante a campanha.





Em Cali (sudoeste), a terceira maior cidade do país, manifestantes descontentes queimaram bandeiras norte-americanas e entraram em confronto com a polícia de choque, relataram jornalistas da AFP. Também se registaram protestos na capital, Bogotá.





A Colômbia é um dos países mais desiguais do mundo e está mergulhada em conflitos armados internos há mais de seis décadas. Teme-se que esta eleição lance o país numa espiral de violência. Abelardo de la Espriella deverá tomar posse a 7 de agosto.

, seguindo os passos da Argentina, do Chile e do Equador, cujos líderes, alinhados com Washington, não tardaram a felicitá-lo.