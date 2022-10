Comandante russo admite situação "tensa" em Kherson

Numa intervenção transmitida na televisão estatal russa, Sergei Surovikin, o general responsável pelas forças russas na “operação militar especial”, referiu que as tropas ucranianas estão a recorrer a sistemas Himars para atingir várias infraestruturas da cidade.



“O Exército russo vai, acima de tudo, garantir uma retirada segura da população”, adiantou.



É a única capital regional capturada pelos russos e faz parte de uma das regiões anexadas pela Rússia em setembro.Nas últimas semanas, as forças ucranianas têm reconquistado territórios próximos de Kherson ao longo do rio Dnipro.

No início de outubro, o Ministério russo da Defesa anunciou a nomeação de Sergei Surovikin como novo comandante das operações russas na Ucrânia após vários reveses no terreno.





Sergei Surovikin, também conhecido como “general Armagedão”, tem uma reputação de métodos implacáveis e atropelo de Direitos Humanos em contexto de guerra. Veterano de guerra, com 55 anos, participou na guerra civil no Tajiquistão, na década de 90, na segunda guerra na Chechénia, na década de 2000, e na intervenção russa na Síria, iniciada em 2015.





, disse o general Surovikin, numa rara admissão de dificuldades por parte de um oficial russo.De acordo com este responsável,O governador regional designado pelas forças russas, Kirill Stremousov, alertou também os residentes de Kherson para um ataque iminente à cidade por parte das forças ucranianas., adiantou através do Telegram.

Evacuação ou retirada forçada?

Na terça-feira,O vice-primeiro-ministro Marat Khusnullin indicou que a população retirada daquela cidade irá receber uma nova casa numa região do país e assistência financeira por parte do Governo.De acordo com a televisão russa Vremya, cada agregado familiar deslocado irá receber 100 mil rublos (cerca de 1.654 euros).

Em fevereiro, a população de Kherson era de cerca de 300 mil habitantes. As autoridades ucranianas estimam que pelo menos metade tenha fugido da cidade com a eclosão do conflito.

O governador russo de Kherson, Vladimir Saldo, disse esta quarta-feira que as autoridades russas estão a preparar a evacuação de 50 a 60 mil pessoas nos próximos seis dias. Mais de cinco mil pessoas já deixaram a cidade nos últimos dois dias, segundo indicou o responsável.



A retirada forçada de pessoas pode constituir um crime de guerra, de acordo com a definição das Nações Unidas.



Na definição da ONU, “a transferência, direta ou indireta, por parte de uma força ocupante de parte da sua própria população civil para o território que ocupa, ou a deportação ou transferência de toda ou parte da população do território ocupado”, constituem crimes de guerra.



Em março, a Ucrânia acusou a Rússia de deportar ilegalmente milhares de pessoas a partir de Mariupol, cidade devastada durante vários meses por bombardeamentos russos.