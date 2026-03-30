Combate à desinformação. "O tempo da impunidade acabou", garante a porta-voz do Parlamento Europeu, Delphine Colard

Em entrevista à Antena 1 e ao, em Bruxelas, à margem de um seminário para jornalistas sobre o tema da desinformação, Delphine Colard afirma que é possível que se tenha demorado algum tempo até perceber a real dimensão do problema, mas agora as instituições estão a trabalhar para "garantir que os cidadãos são protegidos na Internet da mesma forma que no mundo real".Com a adoção da Lei dos Serviços Digitais e a Lei dos Mercados Digitais, "a União Europeia foi pioneira", aponta Delphine Colard.A porta-voz do Parlamento Europeu acrescenta que as autoridades estão também muito empenhadas em desmontar os esquemas da desinformação e os respetivos autores: "é fundamental que se perceba que o tempo da impunidade acabou e que se deve denunciar".A luta contra a desinformação deve ser conjunta, isto é, não pode ficar refém das regras comunitárias. Nesse sentido, cabe também aos meios de comunicação social e aos Governos de cada Estado-Membro unirem estratégias para promover um espaço de informação seguro. Delphine Colard dá os exemplos da Suécia - que tem a Agência de Defesa Psicológica - ou da Finlândia - que aposta, desde muito cedo, na promoção da literacia digital nas escolas."É um trabalho sempre incompleto", confessa a porta-voz do Parlamento Europeu, com a expetativa vincada de que "a União Europeia continue a proteger os seus cidadãos o melhor possível".Palavras da porta-voz do Parlamento Europeu, Delphine Colard, entrevistada por Rita Soares, da Antena 1 e Rúben Tiago Pereira, do