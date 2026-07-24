Combate aos incêndios. França recebe meios aéreos incluindo de Portugal através de mecanismo da UE

Em toda a Europa, três ondas de calor consecutivas nesta temporada intensificaram a seca, sobrecarregaram o abastecimento de água e deixaram a vegetação extremamente seca, contribuindo para que os incêndios florestais já tenham devastado mais território este ano do que a média anual das últimas duas décadas. O calor também foi apontado como responsável por milhares de mortes.





C/agências

Os bombeiros locais do SDIS (Serviço Departamental de Bombeiros e Resgate) estão sobrecarregados desde julho.Também foram disponibilizados barcos de transporte em quatro cais, e todos os moradores foram aconselhados a sair afirmou a autarquia.No sudeste do país, o incêndio que afeta a região de Var há três dias apresentou vários focos de reacendimento., detalhou Macron, através da rede social X.De origem provavelmente acidental, este incêndio em França, que começou na quarta-feira ao início da tarde, obrigou, por prevenção, as autoridades a retirarem mais de 20.000 pessoas na área da floresta das Landes de Gascogne, perto da bacia de Arcachon, uma região já afetada por fogos violentos no verão de 2022., disse o ministro francês do Interior, Laurent Núñez. "A nação está com vocês."Nenhuma vítima foi registada até ao momento e apenas uma casa isolada foi destruída, três outras foram parcialmente atingidas pelas chamas e uma caravana queimou-se, segundo o último balanço. Estão mobilizados cerca de 700 bombeiros contra as chamas, apoiados por dezenas de militares e guardas. Segundo várias fontes ouvidas pela agência France-Presse (AFP), o fogo terá sido provocado por uma máquina de desbaste.Nesta fase, 2026 situa-se em segundo lugar em áreas queimadas em toda a UE nas últimas duas décadas de medidas, de acordo com dados de satélite do sistema Effis analisados pela AFP. Mas é o pior ano em França, e um dos piores em Espanha e em Itália.