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Comissão Europeia alvo de ataque cibernético
A Comissão Europeia foi alvo de um ataque cibernético na terça-feira, que afetou o servidor em nuvem que hospeda a plataforma "Europa". Segundo revelou a entidade, há indícios de que tenham sido roubados dados de alguns sites.
(em atualização)
O ataque informático foi rapidamente contido, mas a Comissão Europeia admitiu, em comunicado, que ainda está a ser avaliado o impacto total.
"Os sistemas internos não foram afetados pelo ataque cibernético", lê-se no comunicado, citado pela Reuters.
A Comissão não nomeou nenhum grupo ou indivíduo responsável pelo ataque cibernético.