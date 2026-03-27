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Comissão Europeia alvo de ataque cibernético

Comissão Europeia alvo de ataque cibernético

A Comissão Europeia foi alvo de um ataque cibernético na terça-feira, que afetou o servidor em nuvem que hospeda a plataforma "Europa". Segundo revelou a entidade, há indícios de que tenham sido roubados dados de alguns sites.

RTP /
Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP

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(em atualização)

O ataque informático foi rapidamente contido, mas a Comissão Europeia admitiu, em comunicado, que ainda está a ser avaliado o impacto total.

"Os sistemas internos não foram afetados pelo ataque cibernético", lê-se no comunicado, citado pela Reuters.

A Comissão não nomeou nenhum grupo ou indivíduo responsável pelo ataque cibernético.
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